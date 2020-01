Vorkämpfer gegen Brandenburgs Neonazis gestorben

Potsdam

Dirk Wilking, ein Kämpfer der ersten Stunde gegen die rechtsextremistische Welle nach der Wiedervereinigung in Brandenburg, ist tot. Der 62 Jahre alte langjährige Chef des Mobilen Beratungsteams Brandenburg und des Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung (demos) ist nach langer Krankheit am 30. Dezember gestorben, wie die Potsdamer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) äußerte sich „tief betroffen“ und nannte den Sozialpädagogen einen „großartigen Menschen, der mit seinen Erfahrungen und seinem Wissen dazu beigetragen hat, dass sich Brandenburg zu einem weltoffenen und lebenswerten Land entwickelt hat“, so der Regierungschef.

Entschlossene Antwort auf Neonazi-Morde

Das Mobile Beratungsteam steht seit 1998 in Brandenburger Kommunen mit praktischen Hinweisen zur Seite, wenn es im Ort Probleme mit Rechtsradikalen gibt. Bei der Entwicklung des „Handlungskonzepts Tolerantes Brandenburg“, das eine Antwort auf mehrere teils tödliche Angriffe von Neonazis im Land war, hat Wilking prägenden Einfluss gehabt.

Träger des Verdienstordens des Bundes

Erst vor knapp einen Monat hatte Woidke Wilking im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ( SPD) die „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ in der Potsdamer Staatskanzlei überreicht.

Ein Handbuch: Der Reichsbürger als Bankrotteur

Wilking, der aus Nordrhein-Westfalen stammte, ist oft bedroht worden. So genannte Reichsbürger haben ihn schon einmal „nach Haager Landkriegsordnung zum Tode verurteilt“, wie Kollegen schildern. Wilking, der mit einem scharfsinnigen Humor gesegnet war, hat diese Strömung zwar ernst genommen, sogar ein Handbuch für öffentliche Verwaltungen zum Umgang mit den Staatsverweigerern geschrieben - und sich ansonsten süffisant mit ihren menschlichen Schwächen beschäftigt. So sagte Wilking im MAZ-Interview 2016: „Übrigens lehnen die Reichsbürger zwar alle Gesetze ab, nicht aber Hartz IV, das wird anerkannt.“ Viele aus der Szene seien „Bankrotteure“, die aus naheliegenden Gründen das Finanzamt nicht anerkennen wollten.

Von Ulrich Wangemann