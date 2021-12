Discotheken und Clubs in Brandenburg werden geschlossen – erneut Böllerverbot

Berlin

Clubs und Diskotheken werden bei hohen Corona-Infektionszahlen geschlossen. Dies gilt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den Beratungen von Bund und Ländern am Donnerstag sagte. In Brandenburg waren die Clubs und Diskotheken bislang nur in Hotspots geschlossen, in denen die Inzidenz 750 übersteigt. Aktuell liegt die Inzidenz nur in Brandenburg an der Havel unter 350.

Im Einzelhandel sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen künftig nur noch Geimpfte oder Genesene Zugang. Das gilt künftig bundesweit, unabhängig von der jeweiligen Inzidenz. Für Brandenburg ändert sich hier nicht. 2G in Geschäften hatte die Landesregierung bereits beschlossen, dies gilt seit dem 24. November.

Bund und Länder einigten sich auf ein Böllerverbot, um die Krankenhäuser nicht über Gebühr zu belasten. Mit dieser Forderung waren die Unions-geführten Länder in die MPK gegangen.

Von MAZonline