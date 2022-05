Diskobesucher werden in der Nacht zu Lebensrettern

Lüdersdorf

Eigentlich freuten sich die fünf jungen Diskobesucher nach einer langen Tanznacht auf ihre warmen Betten Zuhause. Doch von einer Minute zur anderen waren sie wieder hellwach und retteten durch entschlossenes Eingreifen einem älteren Ehepaar vermutlich das Leben:

„Wir sahen Feuer aus dem Fenster und ich legte sofort eine Vollbremsung hin“, berichtet Phillip Worch, noch sichtlich bewegt von den Erlebnissen der Nacht. „Zwei von uns sind dann mit Tüchern vor dem Mund ins völlig verrauchte Haus. Ich ziehe den Hut vor deren Mut!“

Feuerwehr verhindert, dass Flammen auf Nachbarhaus übergreifen

Die drei jungen Männer und zwei Frauen waren gegen halb drei mit zwei Fahrzeugen auf dem Nachhauseweg, als sie an dem bereits brennendem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Lüdersdorf vorbeifuhren. „Als wir die Flammen und den Rauch gesehen haben, liefen wir sofort zu dem Haus“, schildert Gina-Marie Kropke die Ereignisse. „Zwei von uns sind dann rein und haben die beiden älteren Leute rausgeholt. Ich habe in der Zeit die Feuerwehr gerufen!“

Als die professionellen Retter wenig später eintreffen, haben die fünf Ersthelfer die beiden älteren Leute bereits aus dem Haus geholt und betreuen diese mit hinzugerufenen Nachbarn auf der Straße. „Das Gebäude stand schon in Vollbrand, so dass ein Innenangriff nicht mehr möglich war“, erklärt Stadtwehrführer und Einsatzleiter Silvio Kahle, „Wir konnten aber ein Übergreifen auf das Nachbargebäude verhindern“.

Ersthelfer wird in Klinik gebracht

Die fünf jungen Menschen beobachten unterdessen, in Decken gehüllt, die Löscharbeiten. Sie können wohl noch nicht so richtig fassen, was sie da gerade geleistet haben und dass die beiden Bewohner ihnen vermutlich ihr Leben verdanken. „Ich freue mich, dass die beiden überlebt haben und es ihnen gut geht“, sagt Jonas Werner, einer der beiden, die ins Haus liefen und selbst Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr, „Ich bin froh, dass wir vorbeigekommen sind!“

Zur Sicherheit wird einer der beiden ins Gebäude gelaufenen Ersthelfer vom Rettungsdienst zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden schwerverletzten Hausbesitzer kommen in eine Klinik. Das Gebäude brennt bis auf die Grundmauern nieder.

Von Julian Stähle