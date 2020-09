Einen Tag vor der geplanten Einsetzung des Gremiums übten SPD und CDU scharfe Kritik an der AfD, die selbst die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zur Eindämmung des Virus nicht einhalten würde. Für den Vorsitz wurde von der SPD der Abgeordnete Daniel Keller vorgeschlagen.

Der Landtag in Potsdam will am Mittwoch über die Einsetzung des Untersuchungsausschusses entscheiden. Quelle: DPA