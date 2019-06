Potsdam

Die geplante Bogenjagd auf Wildschweine in Stahnsdorf findet nicht statt. Nach Auskunft des Agrar- und Umweltministeriums in Potsdam ist der Antrag auf Sondergenehmigung nicht genehmigungsfähig.

Voraussetzung dafür wäre eine wissenschaftliche Begleitung des bundesweite einzigartigen Pilotprojekts gewesen, denn eigentlich ist Bogenjagd in Deutschland verboten. Doch bis zum Ende der Ausschreibungsfrist gab keine wissenschaftliche Einrichtung ein zuschlagfähiges Angebot ab, so das Ministerium.

„Im Ergebnis bleibt nun unklar, ob wir jemals erfahren werden, ob die Bogenjagd auf Wildschweine tierschutzgerecht ist oder nicht“, sagte der Stahnsdorfer Bürgermeisters Bernd Albers. Der Brandenburger Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) habe ihm, dem Kleinmachnower Bürgermeister Michael Grubert und den Jagdausübungsberechtigten am Mittwoch ein Gespräch angeboten, um zu klären, wie es nach der fruchtlosen Ausschreibung weitergeht. Einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht.

Modifizierte Munition und Schalldämpfer im Gespräch

Nun müssten auch weitere alternative Jagdmethoden in Betracht gezogen werden: „Hierzu ist beispielsweise an die Aufhebung des Verbots des Einsatzes von Nachtsichtgeräten, ähnlichen technischen Assistenzsystemen, modifizierter Munition und Schalldämpfern zu denken. Die volle Ausschöpfung des gesetzlichen Rahmens ist jedenfalls unabdingbar“, so Albers.

Hintergrund des gescheiterten Antrags ist die Wildschweinplage in den Gemeinden Stahnsdorf und Kleinmachnow. Der Einsatz von Schusswaffen bei der Jagd ist in besiedelten Gebieten verboten.

Von MAZonline