Potsdam

Es war nur ein Gerücht. Aber es zerstörte die wohlbehütete Kindheit von Kathrin Oswald. Der Vater soll bei der Stasi gewesen sein, hieß es – was nicht stimmte. Aber die Freunde distanzierten sich. Kathrin fand eine neue Clique in Kirchenkreisen, die Eltern machten sich Sorgen, dass ihr Kind schlechten Umgang pflegen könnte und baten die Jugendhilfe um Rat.

Ein großer Fehler, denn die nahmen sich es Kindes an. Die Folge: Einweisung in ein Durchgangsheim, Fluchtversuch, Durchgangsheim, Fluchtversuch – der Anfang einer klassischen Karriere zur „Umerziehung zu einer sozialistischen Persönlichkeit“ in den Jugenderziehungsheimen der DDR. Sie endete im berüchtigten Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau (Sachsen).

Dokumente der „Weggesperrten“

Das Schicksal von Kathrin Oswald ist eines von rund 20, die Grit und Niklas Poppe in ihrem Buch „Die Weggesperrten“ protokollieren. Schicksale von Kindern und Jugendlichen, die in der DDR in den Einrichtungen der Jugendhilfe gequält, gedemütigt und zum Teil auch missbraucht wurden.

Die Potsdamer Schriftstellerin, die in der Vergangenheit schon zwei Romane zu dem Thema veröffentlich hat und ihr Sohn, der Historiker Niklas Poppe, haben Zeitzeugenberichte von Opfern zusammengetragen und damit ein Dokument des Horrors des DDR-Umerziehungssystems erstellt. Auf mehr als 400 Seiten berichten ehemalige Insassen dieser Einrichtungen von ihren Traumata, den körperlichen Misshandlungen und Demütigungen in einer Welt, in der es allein darum ging, den Willen von Menschen und damit ihre Persönlichkeit zu brechen.

Grit Poppe hat für diese Romane jahrelang akribisch recherchiert und mit Zeitzeugen, darunter vielen Opfern gesprochen. Entstanden sind daraus 2009 der Roman „Weggesperrt“, der vom Schicksal einer 14-Jährigen handelt, die nach Torgau kommt, weil ihre Mutter eine Ausreiseantrag gestellt hatte, und im vergangenen Jahr „Verraten“, die Geschichte zweier Jugendlicher im Durchgangsheim Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland).

„Verraten“: Ein Kind soll für die Stasi spitzeln

Der Roman erzählt von dem 16-jährigen Sebastian, der irgendwann wieder rauskommt und von der Stasi auf seinen Vater angesetzt wird und der 17-jährigen Katja, die aus einem zerrütteten Elternhaus stammt und bislang noch aus jeden Erziehungsheim weggelaufen ist. Für „Verraten“ wurde Poppe in diesem Jahr mit dem deutsch-französischen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Am Freitag stand sie damit auf der Shortlist für den Deutschen Jugendliteraturpreis.

„Die Weggesperrten“ macht nun einen Teil der wirklichen Geschichten, die hinter den beiden Romanen stecken, öffentlich. In kurzen, jeweils vorangestellten Kapiteln wird das komplexe System der Heime der DDR-Jugendhilfe umrissen. Es werden die graduellen Unterschiede dieser Einrichtungen von den Sonderheimen, den Spezialkinderheimen über die Durchgangsheime und Jugendarbeitslager bis zu den Jugendwerkhöfen erläutert, in die angeblich „schwer erziehbare“ Kinder und Jugendliche ohne gerichtlichen Beschluss eingewiesen werden konnten.

Jugendwerkhof in Groß Leuthen

Im Wasserschloss von Groß Leuthen (Dahme-Spreewald) zum Beispiel war eines der 45 Spezialheime. Anfang der 60er-Jahre wurde dort für ein paar Jahre auch einer der 33 Jugendwerkhöfe der DDR eingerichtet.

Allen Einrichtungen gemeinsam – und das lässt sich den Schilderungen der Betroffenen immer wieder entnehmen – war ein an den menschenverachtenden Ideen des sowjetischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko orientiertes Umerziehungskonzept, das auf Demütigung und erzwungener Unterwerfung basierte. So wurden die Kinder und Jugendlichen durchgängig bei der Aufnahme in den Heimen brachialen Schocks ausgesetzt, um deren Willen von Anfang an zu brechen.

Raum des ehemaligen Geschlossenen Jugendwerkhofes Torgau in der heutigen Gedenkstätte in Torgau (Sachsen). Quelle: Peter Endig/DPA

Meist mussten sie erst Stundenlang stehen. Wagte jemand zu fragen, wie es weiter geht, wurde das mit einer Tracht Prügel geantwortet. Entkleidung, demütigende Untersuchungen und tagelange Isolation in Zellen gehörten zum regelmäßigen Empfangsritual.

Gefürchtet war der „Torgauer Dreier“

Der Alltag in den Heimen war von Arbeit, Disziplinierungen und militärischem Drill geprägt. Sprechverbot, gemeinsamer Toilettengang im Laufschritt, sinnlose Putzanweisungen, kollektiver „Strafsport“ bei Fehlverhalten einzelner, was schon durch ein schief zusammengelegtes Bettlaken passieren konnte. Berüchtigt war der „Torgauer Dreier“, eine Kombination aus Liegestütze, Kniebeugen und Hockstrecksprung, der bis zu hunderte Male wiederholt werden musste oder das endlose Auf- und Absteigen von Treppen im „Entengang“. Gefürchtet auch die von den Erziehern geduldete anschließende kollektive Abreibung des Delinquenten in seiner Gruppe, die für sein Fehlverhalten mitbüßen musste.

Jugendwerkhof Torgau Quelle: Gedenkstätte

Die Opfer berichten von ihren Flucht- und Selbstmordversuchen, von verschluckten Schrauben, um in die Krankenstation verlegt zu werden und von Erziehern, die sie daraufhin zwangen, so lange Sauerkraut zu essen, bis die Schrauben im Toilettenkübel landeten. Es ist das Verdienst von Grit und Niklas Poppe diese Einzelschicksale publik und damit ein lange Zeit unbeachtetes Kapitel der DDR-Geschichte zu beleuchten. Viele der Opfer sind bis heute noch nicht strafrechtlich rehabilitiert.

Dass dieser menschenverachtende Umgang mit Kindern und Jugendlichen allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der DDR ist, zeigen die beiden Autoren durch einen Rückgriff auf die Jugendkonzentrationslager in Nationalsozialismus. Auch hier werden individuelle Schicksale nacherzählt. Aber auch auf die Bundesrepublik und die Schweiz wird verwiesen, wo es in den Heimen bis in die 70er-Jahre Erziehungspraktiken gab, die sich in Sachen Erniedrigung und Sadismus von denjenigen in der DDR nicht grundlegend unterschieden.

Die Brandenburger Heime der Haasenburg GmbH

Ein Horror, der zudem bis in die Gegenwart nach Brandenburg reicht. Erschütternd, das Protokoll eines ehemaligen Insassen der 2013 auf Anweisung des Brandenburger Bildungsministerium geschlossenen Heime der Haasenburg GmbH. Sie lesen sich teilweise wie ein Déjà-vue aus DDR-Zeiten.

Schriftstellerin und Historiker Grit Poppe (57) hat mehr als 20 Bücher veröffentlich, darunter zahlreiche Kinderbücher und Jugendromane. Die Potsdamer Schriftstellerin engagierte sich gegen Ende der DDR in der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“. Mit ihrem Sohn, dem Historiker Niklas Poppe hat sie nun den Dokumentationsband „Die Weggesperrten“ veröffentlicht. Buchpremiere am 26. Oktober. Grit und Niklas Poppe werden um 18 Uhr in der Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam aus „Die Weggesperrten“ lesen.

Katrin Oswald, die heute mit Nachnamen Begoin heißt, kämpft noch heute mit ihren traumatischen Belastungsstörungen aus ihrer Zeit im Jugendwerkhof. Die Erinnerung an ihre Torturen verpackt die 53-Jährige mittlerweile in Liedtexte: „Die Mauern so hoch, die Schließer so hart, wir waren noch Kinder, die Seelen so zart....“

Grit Poppe, Niklas Poppe: Die Weggesperrten. Umerziehung in der DDR – Schicksale von Kindern und Jugendlichen. Propyläen, 416 Seiten, 22 Euro.

Von Mathias Richter