Dolce Vita in Brandenburg – Kulturlandjahr zum Thema „Lebenskunst“

Potsdam

Genuss, Lebensfreude, „Dolce Vita“ – das sind die Themen, denen Brandenburg diesmal das Kulturlandjahr widmet. Als Titel wurde dafür „Lebenskunst“ gewählt. Das passt zwar streng genommen nicht wirklich, denn unter „Lebenskunst“ wird seit der Antike die individuellen Lebensführung unter ethischer Anleitung verstanden. Und die beinhaltete vor allem Maßhalten und Selbstdisziplin.

Doch in Brandenburg, einem Land, dem aufgrund seiner preußischen Tradition, Genusssucht und Lebensfreude nicht gerade nachgesagt werden können, sind das „Dolce Vita der Italiener oder das „Savoir vivre“ der Franzosen ein Versprechen, das man gerne auch mal einlösen möchte. Und so räumte der Leiter des Themenjahres, Christian Müller-Lorenz am Montag bei der Vorstellung des Kulturlandprogrammes ein, dass man den Begriff „Lebenskunst „erweitert“ habe.

Brandenburger Genussmenschen

Brandenburg sei nun mal ein Land der Genussmenschen, sagte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) mit einem Augenzwinkern. Es gehe darum, „Brandenburger Lebenskunst zu entdecken und zu schmecken“, so Schüle. Die mehr als 50 beteiligten Projekte sollten die wechselseitige Beziehung zwischen Natur und Kultur deutlich machen und das Leben in Brandenburg aus einer kulturellen wie kulinarischen Perspektive zeigen. Dafür gebe das Land diesmal 420.000 Euro aus.

Neben dem Kulturministerium sind an der Kulturlandkampagne das Umweltministerium und das Infrastrukturministerium beteiligt. Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) verwies auf den kulturellen Wert der ländlichen Landesteile. Mit Corona habe sich gezeigt, dass hier die „Lebensräume der Zukunft“ lägen.

Eröffnet wird das diesjährige Themenjahr am 20. Mai auf dem Gelände der Landesgartenschau in Beelitz (Potsdam-Mittelmark), die ebenfalls Teil der Lebenskunstkampagne ist. Das Programm erstreckt sich über ganz Brandenburg und enthält bis zum Jahresende Ausstellungen, Performances, Musik und unterschiedliche Veranstaltungsformate, wie etwa ein „Foodfestival“ in Werder (Potsdam-Mittelmark) – eine essbare Ausstellung des Ernährungsrates Brandenburg – oder eine Schau über die „Prignitzer Lebenskunst“ einer Perleberger Kaufmannsfamilie.

Fotoausstellung von Frank Gaudlitz

Einige weitere Höhepunkte von Kulturland in diesem Jahr: Ein Singer-Songwriter-Wettbewerb, an dem sich 60 Brandenburger Musiker beteiligt haben. Die Sieger werden zur Eröffnung in Beelitz auftreten. Im Kloster Neuzelle (Oder-Spree) ist der wieder vollständig hergestellte Barockgarten zu bewundern. Das Potsdamer Haus der Brandenburgisch-preußischen Geschichte zeigt im Sommer Arbeiten des Fotografen Frank Gaudlitz mit dem Titel „Wels und Wirsing“.

Es soll sich eben Vieles um Essen und Genuss drehen. Und ein bisschen Dolce Vita haben die Menschen in Zeiten von Corona und Krieg ja auch wahrlich verdient. Trotzdem, so erinnerte Ministerin Schüle, dienten die Veranstaltungen auch immer ein Stück weit der kulturellen Bildung und damit der Persönlichkeitsbildung und Ausbildung einer Haltung. Vielleicht also doch ein kleine Anleitung zur Lebenskunst.