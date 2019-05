Doppelmord in Forst: Spur führt nach Montenegro

Brandenburg Mafia-Abrechnung - Doppelmord in Forst: Spur führt nach Montenegro Die Balkan-Mafia ist offenbar für den Doppelmord von Forst verantwortlich. Die Toten aus Brandenburg gehörten offenbar einem Clan aus einer montenegrinischen Hafenstadt an, die eine Fehde mit einer anderen Gruppierung hat.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz stehen in der gesperrten Amtstraße. Zwei Männerleichen sind in einer Wohnung in der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst (Spree-Neiße) entdeckt worden. Quelle: Patrick Pleul/dpa