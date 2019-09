Doppelmord in der DDR: Ein Verbrechen, das nie bekannt werden sollte

Potsdam

Am 21. April 1967 erlosch der letzte Hoffnungsfunke von Hellmut S. Der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht besiegelte sein Schicksal und machte den Weg zum Schafott endgültig frei: „Es wird davon abgesehen, ein Gnadenverfahren für den vom Militärstrafsenat des Obersten Gerichts am 15. April 1967 zum Tode verurteilten Hellmut S. einzuleiten.“ Knapp sechs Jahre zuvor hatte S. zwei Menschen erschossen – kaltblütig, hinterrücks, mit seiner Dienstwaffe.

Hellmut S. war Offizier bei der „Verwaltung Aufklärung“, dem „Militärischen Nachrichtendienst der Nationalen Volksarmee“. Die Militärspionage sollte neben der Hauptverwaltung Aufklärung des MfS insbesondere die Bundesrepublik ausspähen. Nachdem Hellmut S. gefasst worden war, konnte er keine Gnade erwarten – nicht von den Kriminalisten der Stasi, nicht von der Militärstaatsanwaltschaft und wie sich zeigte auch nicht von Ulbricht.

Fallbeil beendete das Leben eines Doppelmörders

Eine Woche später wurde der Häftling von der Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Berlin-Hohenschönhausen zur zentralen Hinrichtungsstätte nach Leipzig gefahren. Am 23. Mai um 23.15 Uhr wird S. mitgeteilt, dass sein Gnadengesuch abgelehnt worden ist. „Bei der Verkündigung macht der Verurteilte einen ruhigen und gefaßten Eindruck. Besondere Wünsche wurden nicht geäußert“, heißt es im Vollstreckungsprotokoll.

Das Fotos des Mörders S., aufgenommen nach der Festnahme im November 1966. Quelle: Archiv Jürgen Schreiber

Das Fallbeil sollte das Leben des 37-jährigen Doppelmörders auslöschen, am frühen Morgen des 24. Mai 1967. „Um 3.20 Uhr wurde die Vollstreckung ordnungsgemäß vollzogen. Die Leiche wurde nach dem Krematorium gebracht und verbrannt“, heißt es im Protokoll, gefertigt am Tag der Hinrichtung.

Ein Verbrechen , das nie ans Tageslicht kommen sollte

Doch wer war dieser Hellmut S.? Warum erschoss er am 19. August 1961 zwei junge Männer aus Nicaragua, die voller Hoffnungen auf eine Zukunft in die DDR gekommen waren? Und warum dauerte es mehr als fünf Jahre, ehe die Kriminalisten der Staatssicherheit Hellmut S. festnehmen konnten? Der Journalist Jürgen Schreiber hat mehrere Jahre gebraucht, um den bis dato weitestgehend unbekannten Doppelmord zu recherchieren. In seinem Buch „Ein Verräter wie er“ beantwortet er die Fragen zu dem Verbrechen, das – wäre es nach dem Willen des MfS gegangen – nie ans Tageslicht kommen sollte.

Hellmut S. wurde 1929 im Limbach bei Zwickau als Sohn eines Buchdruckers geboren. Nach der Schule erlernte er den Bäckerberuf. Als Geselle verdiente er „pro Woche 30 Mark und ein Brot“. Zu wenig. S. ging zur Bezirksschule des FDGB ( Freier Deutscher Gewerkschaftsbund), wurde Sekretär beim Gebietsvorstand der Industriegewerkschaft (IG) „Nahrung, Genuss, Gaststätten“ in Leipzig.

Hellmut S. : Major und Familienvater

1952 zog er sich die Uniform der Kasernierten Volkspolizei (KVP), dem Vorläufer der NVA, über. Zwischenzeitlich wurde er SED-Mitglied und heiratete die Russischlehrerin Ursula H. Er diente sich hoch, war Zug- und Kompanieführer, ehe er 1956 zum militärischen Nachrichtendienst wechselte.

Nach fünf Dienstjahren war S. bereits Hauptmann. 1961 wartete die Familie auf die Geburt des vierten Kindes. Der „15 000 Mark teure Wartburg ist das Auto, das er sich bei den Karriereschritten schuldig war“, meint Schreiber.

Tatortfoto aus dem Stasi-Archiv: Unweit der Autobahn zwischen Berlin und Leipzig wurden die zwei Männer aus NIcaragua ermordet.. Quelle: Archiv Jürgen Schreiber

S. wuchs „allmählich ohne besondere Bravour in die Funktion eines Führungsoffiziers und Unterabteilungsleiters“. Er führte Spione in der Bundesrepublik, in Holland, Frankreich und Spanien. „Wie jeder Spion hielt er seine Firma für einen großartigen Laden und die dem Untergang geweihten Gegner in Bonn für Laienspieler“, so Schreiber. 1964 wird er zum Major befördert. Im gleichen Jahr wird S. vom MfS verpflichtet. Als IM „ Heinz Schröder“ soll er die eigenen NVA-Geheimdienstkollegen bespitzeln. In seiner Abteilung betrieben insgesamt elf Agenten dieses „Doppelspiel“, so Schreiber.

Die Opfer aus Nicaragua : „Primel“ und „Vergissmeinnicht“

Jose und Julio, zwei junge Männer aus Nicaragua, waren Ende der 50er Jahre nach Europa gekommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie landeten in Berlin, wollten im Westteil Elektrotechnik studieren. Im Februar 1959 bekam die NVA-Militäraufklärung einen Hinweis auf die beiden. Ein Hauptmann ließ den ewig klammen Studenten 90 D-Mark zukommen, verbunden mit dem Vermerk „Geldauszahlung an C. und T. für Informationsaufgaben in Westberlin sowie zur Unterstützung bis zu ihrem Einsatz“. Die Nicaraguaner glaubten, Nachrichten für einen harmlosen „DDR-Informationsdienst“ zu beschaffen und nahmen das Geld an.

Der Nachrichtendienst hatte sie an der Angel und ließ nicht mehr los. Die Führung der Jung-Spione wurde Hellmut S. übertragen. Er wollte die beiden jungen Männer als „wertvolle Quellen“ für Informationen aus dem Westen aufbauen. S. trainierte mit ihnen das Spionagehandwerk: Konspirative Treffen, die Nutzung „toter Briefkästen“, der Austausch codierter Botschaften.

Nicaraguaner machten sich lustig über S.

Doch das Verhältnis stand von Anfang an unter keinem guten Stern. S. hielt die jungen Männer für „verweichlichte Bürschchen“. „Er hatte es mit Kosmopoliten zu tun. Das lag jenseits seines Ost-Berliner Erfahrungsschatzes und verunsicherte ihn“, so Autor Schreiber. Die Nicaraguaner machten sich lustig über „diesen Deutschen mit seiner exzessiven Heimlichtuerei, dem Schmierentheater mit falschen Namen und Geheimnissen“.

So gelang anhand des Schädels die Gesichtsrekonstruktion eines der Opfer. Quelle: Archiv Jürgen Schreiber

Immer wieder verspäteten sich Jose und Julio, übersahen ihren Führungsoffizier bei Treffs, ließen Aufträge unerledigt. Doch das Geld hielt sie bei der Stange. Der NVA-Nachrichtendienst sorgte für ihren Unterhalt und ermöglichte sogar das Studium in München. Zur Abschlussbesprechung traf sich S. mit seinen Agenten in der Ostberliner Gaststätte „Zum Brennpunkt“. Die Rechnung findet sich in den Akten – stolze 93 Ostmark.

Spione lieferten wenig Brauchbares

Am 4. Oktober 1959 fuhren Jose und Julio mit dem Abendzug nach München. Im Gepäck 1280 D-Mark. Das war viel Geld für den DDR-Nachrichtendienst, aber wenig für zwei junge Männer in München. Immer wieder schoss S. Westmark nach, für Miete, Studiengebühren, Reisekosten. Die abverlangten geheimen Informationen, unter anderem über US-Truppen, blieben jedoch aus. Die Spione lieferten wenig Brauchbares. „Mitte 1960 hatte Hellmut S. bereits ziemliche Manschetten. Seine von oben angekurbelte Nicaragua-Connection könnte sich als Reinfall erweisen“, so Schreiber.

Im Frühjahr 1961 bilanziert S. das Kosten-Nutzen-Verhältnis: Mehr als 23 000 D-Mark flossen an die Studenten, umgerechnet 100 000 Ost-Mark. Geliefert wurde größtenteils „heiße Luft“. Auf Anweisung der Militärabwehr brachen beide Ihr Studium zum Sommersemester 1961 ab. Spanien sollte ihr nächstes Einsatzland werden.

Nach einer ersten, kurzen Spionagereise kam es zum Eklat: S. kalkulierte aus Sicht seiner jungen Spione finanziell viel zu knapp. Für einen längeren Spanien-Einsatz forderten sie mehr als 8500 D-Mark Vorschuss. S. stand angesichts des bereits betriebenen Aufwands unter Druck. Seine Vorgesetzten wollten endlich verwertbare Spionage-Ergebnisse sehen.

Hingerichtet mit der Makarow: Der Doppelmord an der Autobahn

Letztlich gaben sich „Primel“ und „Vergissmeinnicht“ mit 1900 beziehungsweise 1600 D-Mark zufrieden, quittiert auf einem Beleg vom 19. August 1961. Den Akten nach, die S. anlegte, reisten seine beiden Spione am 20. August nach München, von dort aus sollte es weiter nach Spanien gehen. Doch dort kamen sie nie an. Zuletzt hatten sie gedroht, mit den Vorgesetzten von S. über die Geldangelegenheiten zu verhandeln. Diese Ankündigung versetzte den Hauptmann in Alarmzustand, hatte er doch allzu oft für sich selbst in die Kasse des Geheimdienstes gegriffen.

Immer wieder zweigte er Westmark, gedacht für Spione, ab, indem er Quittungen fälschte. Die Betrugsmasche wendete er alleine bei „Primel“ und „Vergissmeinnicht“ 19 Mal an, womit S. seinen NVA-Sold um 1800 D-Mark aufstockte. Mit den unterschlagenen „Operativ-Geldern“ und falschen Pässen fuhr er nach Westberlin auf Einkaufstour: Ölsardinen, Spargel, Aal, eine teure Uhr, ein Mantel. Sollte das herauskommen, würden harte Strafen folgen.

Am frühen Abend des 19. August 1961 lockte er seine beiden jungen Spione in seinen Dienstwagen. Mit dem Auto ging es auf der Autobahn – der heutigen A9 – Richtung Süden. Kurz hinter der Abfahrt Niemegk stoppte S. auf einem Parkplatz. Unter einem Vorwand ließ sich Julio die Augen verbinden, Jose wartete im Auto.

Die Leichen ließ S. liegen

Wenige 100 Meter weiter im Wald erschoss S. den jungen Nicaraguaner mit einem Genickschuss aus seiner Makarow-Dienstpistole. Sein Freund sollte 20 Minuten später folgen. S. muss sich sicher gefühlt haben, dass niemals jemand die Verbindung zwischen den Leichen und ihm finden würde. Wie auch? Offiziell existierten die beiden jungen Männer gar nicht in der DDR.

S. machte sich nicht einmal die Mühe, die Leichen zu vergraben. Patronenhülsen ließ er an den Tatorten liegen. Die 3500 D-Mark seiner toten Agenten nahm er an sich. Zudem sämtliche Papiere. Die Tasche seiner Opfer mit Büchern und Bekleidung versenkte er in einem Weiher bei Ludwigsfelde. Ein weiterer Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Die jahrelange Jagd nach dem Doppelmörder in Uniform

„Agenten sind Hintergrundfiguren, den Mörder schottet das fein gewebte Netz der Vorsicht hermetisch gegenüber etwaigen Verfolgern ab“, so Autor Schreiber, der immer wieder versucht, sich in die Psyche des Doppelmörders hineinzuversetzen. Tatsächlich konnte sich S. mehr als fünf Jahre sicher fühlen.

Dass das so lange ging, lag an den Strukturen der Kriminalpolizei in der DDR und am anfangs schlampigen Umgang mit Beweismitteln. Viel mehr wurde die Aufklärung aber dadurch erschwert, dass sich der Doppelmord im Schattenreich der Militärabwehr abgespielt hatte. Am 10. September 1961 wurde die erste Leiche, 400 Meter entfernt von der Autobahn, im Kreis Belzig entdeckt. Die Tiere des Waldes hatten dem Körper bereits stark zugesetzt. Die Morduntersuchungskommission (MUK) Potsdam übernahm.

Spuren verlaufen anfangs im Sande

Am 24. September 1961 wurde die Tasche im Teich gefunden. Es dauerte fast ein Jahr, bis ein Mann auf die zweite, halb verweste Autobahn-Leiche im Kreis Rohlau stieß. Die MUK Bezirk Halle ermittelte. Die Leichen befanden sich gerade einmal 2500 Meter voneinander entfernt. Die Tatorte lagen aber in zwei verschiedenen Bezirken – Halle und Potsdam, sodass zunächst unabhängig voneinander ermittelt wurde.

Zehn Tage nach dem Fund der zweiten Leiche trafen sich beide MUK das erste Mal. „Die vertrauliche Runde entdeckt eine gleichermaßen sensationelle wie besorgniserregende Parallelität“, so Schreiber. Bei aller „Verschwommenheit des Motivs“ lag ein Doppelmord durch Fangschüsse vor. Die Ermittler forschten in alle Richtungen, prüften beispielsweise die Herkunft der Schuhe eines der Opfer, Marke Adolf Flöring GmbH in Wermelskirchen (Bundesrepublik). Die Spur verlief im Sande.

Die Tatwaffe: Eine Makarow mit neun Milimeter Kaliber. Quelle: Archiv Jürgen Schreiber

Theorien über den Mörder wurden aufgestellt, angefangen von einem Deserteur der Transportpolizei bis hin zu einem Agenten eines westlichen Geheimdienstes. Auch die gefundenen Patronenhülsen brachten anfangs nicht viel. Schnell wurde analysiert, dass sie aus einer Makarow abgeschossen wurden. Doch das war die Standardwaffe des Warschauer Pakts. Und von der gefundenen Patronen-Sorte der Serie 04 hatte allein die NVA mehr als 3,2 Millionen Stück geordert, so Schreiber.

Ein Hemd führt die Ermittler zur Lösung

Als die Kripo nicht mehr weiter kam, wurden die Ermittler des MfS einbezogen, amtliche Bezeichnung Hauptabteilung IX/7. „Mielkes Eingreifreserve für diffizilere wie brachialere Vergehen“, so Schreiber. Im November 1962 landete die Akte „Leichenfunde an der Autobahn bei Halle“ auf dem Schreibtisch der Stasi-Ermittler. Abteilungsleiter Franz Wollny, Oberstleutnant, übergab den Fall an einen seiner besten Ermittler, Hauptmann Fritz Bahr.

Wenige Monate später gelang die Identifizierung der Toten. Ein Hemd aus der Teich-Tasche und das Hemd eines der Toten trugen das identische Wäschekennzeichen „E-067“ im Kragen. Es stellte sich heraus, dass die Hemden in Westdeutschland gewaschen worden waren.

Nach einer Bitte um Amtshilfe fand das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA) in München die richtige Wäscherei, die sogar noch die Kundenbücher von 1961 im Bestand hatte. „Darin stand unter der Nummer 67 der Name Jose.“ Das LKA stieß kurze Zeit später auch auf die Unterlagen von Julio. Die Ermittler in der DDR konnten den zwei Toten endlich Namen geben. Für den endgültigen Durchbruch erwies es sich als günstig, dass das MfS eigene Spitzel bei der Militärabwehr installiert hatte. Der IM „Amsel“ lieferte im Februar 1966 die „Operativ-Akte 42/62“, die die Zusammenarbeit zwischen „Primel“ und „Vergissmeinnicht“ mit ihrem Führungsoffizier S. dokumentierte. Die Kriminalisten hatten endlich einen Verdächtigen.

Ein halbes Jahr lang trugen Bahr und Genossen weitere Beweise zusammen. Gewissheit brachte der Bericht der Ballistik, die anhand der Projektile vom Tatort nachwies, dass die Schüsse aus der Dienstwaffe von S. abgefeuert worden waren. Am 3. November 1966 wurde der NVA-Major dann in seiner Wohnung in Ost-Berlin verhaftet.

Angehörige der Toten wurden nie informiert – Gebeine ruhen in Armengräbern

Die Vernehmer brauchten nicht lange, bis S. die Morde gestand, genau wie seinen vielfachen Betrug. Das Militärgericht tagte nur wenige Stunden, bis das Urteil feststand: Todesstrafe. Alle Teilnehmer des Prozesses wurden zu Stillschweigen verpflichtet.

Hätte der Westen von dem NVA-Major der Militäraufklärung erfahren, der einen Doppelmord verübt hatte, wäre die Kritik an den Sicherheitsorganen der DDR verheerend gewesen, so die Befürchtung. Die Angehörigen der Toten wurden nie informiert. Ihre Gebeine ruhen in zwei Armengräbern.

Auch Ursula, die Ehefrau von S. und nun alleinerziehende Mutter von vier Kindern, ließ man im Unklaren. Ihr wurde lediglich mitgeteilt, dass ihr Mann in der Haft verstorben sei. Sein Name wurde aus den Akten des NVA-Geheimdienstes getilgt. Selbst in der Totenliste des Leipziger Südfriedhofs, wo S. begraben wurde, taucht er nicht auf.

Die Kriminalisten der Staatssicherheit Die Hauptabteilung IX war das Untersuchungsorgan des MfS und übernahm auch polizeiliche Aufgaben. Die Abteilungenwaren für die Aufklärung von Spionage (Abteilung 1), Untergrundtätigkeit (2) sowie Straftaten bei den bewaffneten Kräften (6) und an der Grenze (9) verantwortlich. Die HA IX ermittelte insbesondere auch gegen politische Gegner, denen unter anderem „staatsgefährdende Hetze“ vorgeworfen wurde. Die Abteilung IX/7,die die Ermittlungen wegen des Doppelmordes führte, wurde bei Fällen von Mord, Terror, Diversion und Brandstiftung eingesetzt, wie ein Organigramm von 1964 zeigt. Die Abteilung konnte auf moderne Labortechnik und die besten Rechtsmediziner der DDR zurückgreifen. Die Kriminalisten der Stasi hatten 1984 auch die Ermittlungen im Fall von Mario S. übernommen, der fünf Menschen ermordet hatte, darunter vier Kinder. Der Unteroffizier der NVA war in Cölpin stationiert. Drei seiner Opfer stammten aus Neubrandenburg. wil

