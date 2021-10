Potsdam

Der Schatzmeister der Brandenburger SPD, Harald Sempf, gibt sich in seinen Kampf um eine Doppelspitze noch nicht geschlagen. Er will den im November anstehenden Landesparteitag weiter dafür nutzen, um über eine paritätische Besetzung der Parteiführung abstimmen zu lassen. Dafür müsste die Parteisatzung geändert werden – und dies sei laut Sempf immer noch möglich.

Er widersprach am Wochenende dem kommissarischen Generalsekretär David Kolesnyk, wonach die Frist für solche Eingriffe in die Parteistatuten bereits am 24. September abgelaufen sei. „Es wird daher auf diesem Parteitag keine solche Satzungsänderung geben“, hatte Kolesnyk den Sempf’schen Vorstoß vor einigen Tagen kommentiert.

Sempf braucht eine Dreiviertel-Mehrheit auf dem Parteitag

Kolesnyks Aussage sei schlicht falsch, parierte Sempf nun. „Nach bestehender Rechtslage können satzungsändernde Anträge, die eine Doppelspitze für die SPD im Land Brandenburg vorsehen, sehr wohl noch auf dem Parteitag am 20. November in die Tagesordnung aufgenommen, diskutiert und auch beschlossen werden“, sagte er.

Tatsächlich war die Antragsfrist zur Änderung der Parteistatuten am 24. September abgelaufen. Allerdings verweist Sempf auf einen Paragrafen in der Parteisatzung, wonach Satzungsänderungen auch noch auf Parteitagen diskutiert werden können – sofern eine Dreiviertel-Mehrheit diesem Prozedere zustimmt.

Die Hürden liegen also hoch, wenn es darum geht, noch in diesem Herbst Parteichef Dietmar Woidke eine Frau an die Seite zu stellen. Für die Änderung der Satzung selbst müssten wiederum zwei Drittel der Parteitags-Delegierten stimmen. Sempfs Vorstoß war zumindest bei den Jusos auf Zustimmung gestoßen.

Von MAzonline