Potsdam

Seit September laufen in Brandenburg die sogenannten Booster-Impfungen gegen das Coronavirus. Diese soll verhindern, dass die Schutzwirkung des Vakzins nachlässt oder ganz verschwindet.

Laut Robert Koch-Institut haben bislang 72.429 Menschen in Brandenburger ihre Drittimpfung erhalten. Brandenburg liegt im Bundesländervergleich auf dem vorletzten Platz – 2,8 Prozent der Märker haben eine Booster-Impfung bekommen, deutschlandweit beträgt die Quote 4,0 Prozent (Stand: 11. November).

Welche Impfstoffe werden für die Booster-Impfung verwendet?

Für die Auffrischungsimpfung empfiehlt die Stiko ausschließlich mRNA-Vakzine – also die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Dies gilt auch für alle, die zuvor mit einem Vektorimpfstoff (Astrazeneca oder Johnson&Johnson) geimpft worden sind.

Auch der empfohlene zeitliche Abstand von sechs Monaten zwischen zweiter und dritter Impfung ist unabhängig davon, welcher Impfstoff bei den vorherigen Impfungen verwendet wurde.

Wo gibt es die dritte Spritze?

Die Organisation der Booster-Impfung ist den Bundesländern überlassen. In Brandenburg können Impftermine bei Haus- und Betriebsärzten gebucht werden. In Berlin sind noch zwei der ursprünglich sechs Impfzentren in Betrieb – eine Alternative auch für Brandenburger.

Wer sollte sich impfen lassen?

Laut der Empfehlung der Ständigen Impfkommission alle Menschen, die 70 Jahre und älter sind, Menschen ab 60 nach individueller Abwägung und ärztlicher Beratung. Auch Bewohnern in Pflegeheimen sowie Menschen mit einer Immunschwäche und deren Kontaktpersonen rät die Stiko zur Booster-Impfung.

Außerdem sollten sich Beschäftigte in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern, die direkten Kontakt mit Bewohnern oder Patienten haben, ein weiteres Mal impfen lassen. Eine Drittimpfung kommt auch für Personen infrage, die bereits eine Infektion hinter sich haben, aber bisher nur ein Mal geimpft wurden.

