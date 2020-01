Doppelter Protest: Tesla-Gegner und Befürworter treffen erstmals aufeinander

Grünheide

Die geplante Riesen-Ansiedlung des US-Autobauers Tesla in Grünheide ( Oder-Spree) erhitzt die Gemüter. Die einen erwarten einen Aufschwung für Ost-Brandenburg und die Schaffung Tausender Arbeitsplätze. Die anderen warnen vor einem unsicheren Projekt mit vielen Fragezeichen und stoßen sich vor allem an der Rodung des Waldes. Am Sonnabend könnten beide Lager in Grünheide aufeinander treffen.

Nachdem am vergangenen Wochenende rund 50 Menschen gegen den Bau der „Gigafactory 4“ von Tesla-Chef Elon Musk demonstriert haben, planen sie für Sonnabend einen erneuten Protest. Nach Polizeiangaben ist für 11 Uhr eine Demonstration geplant.

Lesen Sie auch:Kommen Naturschützer Tesla in die Quere?

Der Protestzug soll bis zum Bahnhof Fangschleuse führen, der am Rande jenes Waldgebiets liegt, das zum Teil für die Tesla-Ansiedlung abgeholzt werden soll.

„ Grünheide for Future“

Doch nun tritt auch ein Pro-Tesla-Lager auf den Plan. Der Grünheider Martin Hildebrandt hat eine Kundgebung am Bürgerpark in Grünheide angemeldet. „ Grünheide for Future“ und „Gestalten statt verhindern“ ist der Aufruf zur Kundgebung überschrieben.

„Sehen wir diese Investition als Chance. Schauen wir zusammen in die Zukunft. Grünheide schickt ein positives Signal in die Welt. Denn das Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn Grünheide als Naturparadies erhalten bleibt“, schreibt Hildebrandt in seinem Aufruf. Dafür solle man gemeinsam mit Tesla auf die Straße gehen, heißt es weiter.

Bürgerbüro zieht Kritiker an

Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit einem friedlichen Verlauf der Demonstrationen. Erwartet werden rund 50 bis 100 Teilnehmer.

Am Donnerstag hatte Tesla in Grünheide ein Bürgerbüro eröffnet. Auch einige Kritiker des Projekts hatten sich dazu mit ihren Fragen eingefunden. Der Andrang blieb aber überschaubar.

Von Torsten Gellner