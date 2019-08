Uschakowo

Wenn man der Bundesstraße 1 durch Brandenburg in ihrem historischen Verlauf folgt, kommt man erst nach Polen und schließlich an die russische Grenze kurz vor der alten preußischen Hauptstadt Königsberg. Von 1945 bis 1991 gehörte die Region zur Sowjetunion der und ist heute eine russische Enklave an der Ostsee. Wer die Grenze passiert und in Richtung des heutigen Kaliningrads auf schmalen Landstraßen entlang der einstigen Reichsstraße 1 weiter fährt, passiert schließlich das Brandenburger Tor, das seit 1860 den Königsberger Festungsring schmückt.

Zur Galerie So sieht es heute im einstigen „Brandenburg“ an der russischen Ostsee aus.

Seinen Namen trägt das Tor heute fast zu Unrecht, denn es zeigt in Richtung des rund 20 Kilometer entfernten, kleinen Orts Uschakowo. Wie viele der rund 800 Einwohner wissen wohl, dass ihr Dorf bis 1947 Brandenburg hieß? Der Ursprung des Namens geht zurück auf Otto III., Markgraf von Brandenburg (1215-1267). Der Herrscher errichtete 1266 an der Mündung des kleinen Flüsschens Frisching am Frischen Haff eine Burg, die wie der Ort nach ihm benannt wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde aus Brandenburg Uschakowo. Ein gefallener Rotarmist soll für den neuen Namen Pate gestanden haben.

Rustikales Restaurant mit dem Landeswappen

Die alte Burg ist seit dem Krieg nur noch eine unzugängliche Ruine. Es gibt erste Bemühungen für den Wiederaufbau. Ein braunes Hinweisschild für Touristen weist sie bereits jetzt in kyrillischen und lateinischen Buchstaben als Sehenswürdigkeit aus. Auch in der Dorfmitte, wo die „ Reichsstraße 1“ mit Hilfe einer Stahlbrücke über den kleinen Fluss geführt wird und die Dorfjugend vom höchsten Punkt des Brückenbogens ins Wasser springt, wird man als Besucher zumindest auf einem Namensschild mit deutscher Sprache empfangen.

„Haus Hafen Brandenburg“ heißt ein Restaurant im Ortskern. Im Inneren herrscht rustikales, holzgetäfeltes Ambiente mit historischen Bildern an den Wänden. „Gruß aus Brandenburg, Ostpreußen“ steht auf einer alten Ansichtskarte. Auf dem prächtigen Kamin prangt das Wappen mit dem roten Adler.

Der Strand ist kilometerlang

Auch der üble Zustand mancher Nebenstraße erinnert an die Heimat. Selbst Windräder – sonst ein seltener Anblick im Großraum Kaliningrad – stehen am Rande dieses Ortes. Eine alte Backsteinkirche aus preußischen Tagen ist nur noch Ruine. Davor befindet sich ein Ehrenmal für die Sowjetarmee, das mit frischen Blumen geschmückt ist. Wer sich umschaut, könnte fast meinen, er sei noch immer zwischen Oder und Elbe. Allein: Im Gegensatz zum deutschen Brandenburg gibt es durch die Lage am Frischen Haff im Hinterland der Ostsee einen kilometerlangen Strand.

Dort ist es ruhig, nur wenige Menschen baden an diesem Sonntag im Frischen Haff. Eine ältere Dame sitzt im Sand und blickt auf das Wasser. „Kennen Sie Brandenburg? Potsdam?“, frage ich. Die knappe, aber überraschende Antwort: „Sanssouci!“ und dann fügt sie einzeln hinzu :„ Templin. Soldat. Westgruppe.“

Es gibt noch eine russische Verbindungslinie nach Brandenburg. Doch sie führt nicht nach Uschakowo, sondern zu den alten Garnisonen der Westgruppe der sowjetischen Truppen in der Uckermark, im Fläming oder dem Havelland. Das ostpreußische Brandenburg ist vor allem Geschichte, die von Postkarten grüßt.

Von Peter Degener