In einem dramatischen Appell haben sich die Leitung der Rettungsdienste und der Leiter der Feuerwehr in Cottbus direkt an die Bürgerinnen der Stadt gerichtet, die Corona-Pandemie ernst zu nehmen. „Wir möchten mit diesem Aufruf den einen oder anderen von Ihnen wachrütteln und auch etwas klarstellen“, mit diesen Worten beginnt das Schreiben, das am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Seit Wochen seien viele Menschen bemüht, die Bürgerinnen der Stadt bestmöglich zu schützen und zu versorgen, heißt es in dem Brief. Dabei müssten auch schwierige Entscheidungen getroffen werden, die nicht allen gefallen würden oder nicht alle nachvollziehen könnten. Doch gerade in dieser schwierigen Zeit sei es umso wichtiger, nicht gegen einander zu arbeiten, sondern miteinander. Grund für Entwarnung gebe es nicht: „Die wirklich schwierige Zeit für die Stadt und ihre Menschen kommt aber erst noch!“

Pandemie außer Kontrolle geraten – wegen Egoismus

Die Kontrolle über die Pandemie sei längst verloren gegangen, „weil der Egoismus vieler Mitmenschen wichtiger war, als das Wohl aller“, heißt es.

Und weiter: „Die Lage ist sehr ernst! Wer immer noch nicht begriffen hat, worum es geht, wem Egoismen immer noch wichtiger sind als das Wohl dieser Stadt und seiner Mitmenschen, dem sagen wir, schauen Sie nach rechts und links! Ist derjenige neben Ihnen übergewichtig, hat eine leichte Grunderkrankung wie allergisches Asthma oder Diabetes, ist älter als 55 Jahre? Ja? Warum soll dieser Mensch neben Ihnen in den nächsten Wochen vielleicht sterben?“

Covid-Betten sind belegt

24 Intensivbetten gibt es in Cottbus, 12 sind für Covid-19-Patenten reserviert. „Seit 05.11.2020 sind so gut wie alle dieser 12 Betten mit COVID19 Patienten belegt.“ Die steigenden Zahlen und das exponentielle Wachstum könnten dazu führen, „dass Hilfeersuchen der Bevölkerung nicht mehr zeitgerecht bedient werden könnten - sowohl für Covid-Patienten als auch für alle anderen Notfälle.“

Und nicht nur die Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen. Auch das Gesundheitsamt Cottbus operiert seit Tagen am Limit. Gegenüber der MAZ sagt der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Gloßmann, am Dienstagnachmittag: „Wir sind an der Grenze und oft darüber.“ Zum jetzigen Zeitpunkt, aufgrund des hohen Infektionsgeschehen sei es nicht mehr in allen Fällen möglich, die Infektionsketten und die Kontaktnachverfolgung noch nachzuvollziehen.

Damit die medizinische Versorgung nicht einbreche, müssten nun alle an einem Strang ziehen, fordern die Rettungsdienste in Cottbus. „ Es ist ganz einfach - bitte beachten Sie die AHA+L-Regeln – jeder kann mit seinem eigenen Handeln dazu beitragen, dass die Krankenhäuser und der Rettungsdienst nicht kollabieren.“

Zuletzt lag die 7-tage Inzidenz in Cottbus bei 188,6. Nur der Landkreis Spree-Neiße meldete noch höhere Zahlen.

Von Gesa Steeger