Haushaltssperre und Corona-Fonds: Was Brandenburgs Finanzministerium jetzt plant

Wegen der Corona-Pandemie steht Brandenburg vor einer Finanzkrise historischen Ausmaßes. Auf der Grundlage der Steuerschätzung des Bundes muss Brandenburg in diesem Jahr mit 1,1 Milliarden Euro weniger auskommen. Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) muss den Rotstift auspacken und stellt sich auf schwierige Verhandlungen mit den Ressorts ein.

Schon jetzt ist klar: Viele Projekte, die sich die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grüne vorgenommen hat, stehen zur Disposition. Darüber dürfte in den kommenden Wochen erbittert gestritten werden.

Noch bevor die Ergebnisse der Steuerschätzung vorlagen, mit Stand 12. Mai, hatte das Finanzministerium in einem zwölfseitigen Papier die „Auswirkungen der Corona-Krise auf den Landeshaushalt“ analysiert. Das Papier liegt der MAZ vor. Darin ist von einer Reihe von Sparmaßnahmen die Rede, mit denen man der Krise begegnen könnte. Ein Überblick.

3,2 Milliarden Euro plus x fehlen

Für 2020 und die Folgejahre seien „sehr gravierende Mindereinnahmen im Landeshaushalt“ absehbar, heißt es. Auf der Annahme eines Schätzungsvorschlags für die Mai-Steuerschätzung, also eines Vorberichts zur eigentlichen Schätzung, geht das Ministerium von einem Finanzloch in Höhe von 3,2 Milliarden Euro bis 2024 aus. Also selbst wenn die Wirtschaft durch ein Konjunkturprogramm wieder angekurbelt wird, muss auch in den nächsten Jahren mit deutlich weniger Mitteln gehaushaltet werden.

Das interne Papier des Finanzministeriums. Quelle: MAZ

Die Folgen dürften noch schärfer werden, weil das Ministerium die abschließende Zahl von 1,1 Milliarden Euro noch nicht kannte und für 2020 von Mindereinnahmen in Höhe von 920 Millionen Euro ausgegangen war, als das Papier verfasst wurde.

Sollte es im Rahmen des Konjunkturprogramms zu Steuersenkungen und Steuererlassen für betroffene Unternehmen kommen, muss mit noch weniger Geld gerechnet werden. Die Ausfälle könnten sich um „zwei- bis dreistellige Millionenbeträge“ erhöhen, heißt es.

Haushaltssperre wahrscheinlich

Als erste Maßnahme beschreibt das Papier die Möglichkeit einer Haushaltssperre für 2020. „Für die Sperrung kommen grundsätzlich alle Ausgaben in Betracht, die nicht auf einer Rechtsverpflichtung beruhen und nicht zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind.“ Das heißt: Angekündigte Kenia-Projekte, die noch nicht angepackt oder final im Landtag verabschiedet wurden, könnten jetzt zur Disposition stehen.

So könnte etwa im Bildungsbereich die geplante komplette Kita-Beitragsfreiheit, die mehrere Hundert Millionen Euro kosten würde, auf den Prüfstand kommen. Unklar ist, was mit bereits angeschobenen Projekten wie der geplanten Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kitas geschieht, mit dem sich der Landtag derzeit beschäftigt, und der schon im August wirksam werden soll.

Konjunkturprogramme ko-finanzieren

Der Bund wird ein Konjunkturprogramm auflegen. Die Bundesländer werden die Maßnahmen ko-finanzieren müssen. Das sind unvorhergesehene Ausgaben, die auf Brandenburg zukommen. Im Ministerium geht man davon aus, dass das Konjunkturpaket „bestenfalls im 2. Halbjahr 2020 mit ersten Maßnahmen starten kann“. Der Schwerpunkt werde eher im nächsten Jahr liegen.

Die Ko-Finanzierung für 2020 könnte über den Rettungsschirm in Höhe von zwei Milliarden Euro erfolgen, den das Land bereits aufgelegt hat. Allerdings nur, wenn er nicht schon ausgeschöpft ist. Für 2021 müssten entsprechende Mittel zusätzlich berücksichtigt werden. Das würde die ohnehin schon vorhandene Deckungslücke vergrößern, warnen die Autoren.

Rotstift wird ausgepackt

Finanzministerin Lange bereitet ihre Kabinettskollegen auf harte Verhandlungen vor. Der Kenia-Koalitionsvertrag stehe ausdrücklich unter einem Finanzierungsvorbehalt, heißt es. „Eben diese Möglichkeit der Finanzierbarkeit der (zusätzlichen) politischen Vorhaben hat sich im Zuge der Corona-Pandemie und ihrer schwerwiegenden, bereits vorstehend dargestellten Auswirkungen bedauerlicherweise massiv eingetrübt. Das ist ganz offensichtlich.“

Die vereinbarten Maßnahmen müssten einer „sorgfältigen haushalts- und finanzpolitischen Überprüfung im Hinblick auf ihre Finanzierbarkeit unter den veränderten Bedingungen“ unterzogen werden.

Keine neuen Stellen schaffen

Für Polizei, Schule, Kita und den gesamten öffentlichen Dienst könnte das bedeuten, dass vorerst keine zusätzlichen Stellen geschaffen werden. Das Stellenniveau müsse eingefrorern werden. Unabdingbare Stellenerhöhungen müssten sich auf „besonders ausgewählte Bereiche“ beschränken.

Geld für den BER ist da

Auch die Flughafengesellschaft wird in dem Papier erwähnt. Bemerkenswert: Weil die Finanzierung in die Zukunft verlagert wird, sei es möglich, der Flughafengesellschaft einen Kredit zu vermitteln, ohne dass dies zu einer unmittelbaren Vergrößerung der Deckungslücke im Haushalt führe, heißt es. Das Projekt BER soll also nicht dem Rotstift zum Opfer fallen.

Griff in die Rücklagen

Schon mit dem letzten Jahresabschluss wurde erstmals seit zehn Jahren wieder in die Rücklagen gegriffen. Das wird für die folgenden Jahre wohl eine typische Handbewegung werden müssen.

Die Allgemeine Rücklage liegt bei 1,74 Milliarden Euro. Im Nachtragshaushalt 2020 ist eine weitere Entnahme von fast 900 Millionen Euro vorgesehen. Der Restbestand könne dann in den folgenden Jahren verplant werden, heißt es.

Milliardenkredit umfunktionieren

Der Kredit über eine Milliarde Euro, mit dem die Landesregierung einen umstrittenen „Zukunftsfonds“ geschaffen hat, kann nicht einfach zweckentfremdet werden. Allerdings könnte das Sondervermögensgesetz geändert werden, heißt es. Damit könnte man erreichen, dass die Mittel aus dem kreditfinanzierten Fonds auch zur Ko-Finanzierung eines Bundesprogramms zur Konjunktur-Ankurbelung verwendet werden.

Corona-Fonds soll kommen

Es ist unklar, ob der Rettungsschirm über zwei Milliarden Euro in diesem Jahr voll ausgeschöpft wird. Bislang wurden davon etwa 500 Millionen Euro entnommen. Die Ermächtigung für die dafür nötige Kreditaufnahme läuft mit dem Jahresende aus. Dann könnte das Geld nicht mehr genutzt werden.

Um die nicht ausgeschöpften Kreditmittel auch für die Folgejahre zu nutzen, könnten die Kredite noch in diesem Haushaltsjahr aufgenommen und in ein durch Gesetz noch zu errichtendes „Corona-Fonds“-Sondervermögen überführt werden, heißt es. Die könnten dann zur Deckung aller Pandemie-bedingten Ausgaben verwendet werden, also für das Gesundheitssystem ebenso wie für Konjunkturprogramme.

Weiterer Nachtragshaushalt möglich

Um den Fonds noch wirksamer zu machen, könnte die Kreditermächtigung durch einen Landtagsbeschluss auch noch erhöht werden. Sprich: Der Rettungsschirm über zwei Milliarden Euro könnte durch einen weiteren Nachtragshaushalt noch einmal aufgestockt werden.

Von Torsten Gellner