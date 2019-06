Potsdam

Die Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz kann arbeitsintensiv sein. Besonders, wenn noch nicht klar ist, welche Branche oder welches Fach es sein soll. Da ist es hilfreich, eine der zahlreichen Job- und Hochschulmessen zu besuchen. Vor Ort treffen Schüler und Interessierte auf künftige Ausbilder, Chefs und Studierende, die Auskünfte zu Anforderungen, Karrierechancen und mehr geben. Der große Vorteil: Fragen können spontan gestellt und beantwortet werden – bei einer Onlinerecherche fällt das meist weg.

Messe in Königs Wusterhausen

Die Messe „Zukunft Ausbildung!“ am Oberstufenzentrum Königs Wusterhausen, Brückenstraße 40, am 24. August von 10 bis 14 Uhr beispielsweise wartet mit mehr als 100 regionalen Unternehmen auf. Schüler können sich umfassend über aktuelle Ausbildungsplätze, duales Studium und Praktika informieren.

Messe in Potsdam

Wer schon etwas genauer weiß, wo es hingehen soll, besucht die Potsdamer Messe „vocatium“ in der MBS Arena, Olympischer Weg 6, am 10. und 11. September, jeweils von 8.30 bis 14.45 Uhr. Dabei werden die Gesprächstermine bei Unternehmen, Hochschulen und Berufsfachschulen vorab gebucht, um individuell auf die Interessenten eingehen zu können.

Messe in Bad Belzig

Nicht nur etwas für Schüler ist die Messe für Ausbildung und Beruf in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig, Weitzgrunder Weg 1, am 14. September von 10 bis 14 Uhr.

Von Claudia Braun