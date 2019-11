Rettungswachen wegen Personalproblemen unbesetzt

Potsdam

Es ist ein einmaliger Vorgang im Land Brandenburg: Im Landkreis Oder-Spree bleiben seit dem 1. November drei Rettungswachen bis zum Ende des Jahres über Nacht aus Personalmangel unbesetzt. Aus den Wachen in Brieskow-Finkenheerd, in Wendisch Rietz und in Weichensdorf können bei medizinischen Notfällen keine Einsätze gefahren werden, stattdessen müssen die Rettungswagen aus den umliegenden Wachen mit teils erheblich längeren Anfahrtswegen ausrücken. Als erstes hatte die Märkische Oderzeitung darüber berichtet.

Hintergrund der Schließung sei der Überstundenabbau von Mitarbeitern, heißt es aus dem kreiseigenen Rettungsdienst. Nach MAZ-Informationen sollen allein im Jahr 2018 bis zu 26 000 Überstunden angefallen sein, die nun abgebaut werden müssten. „Es muss immer auch die Belastung der Mitarbeiter im Blick behalten werden, so dass es keine andere Möglichkeit als diese gab“, sagt ein Sprecher des Kreises.

Fortbildungen sollen verantwortlich für hohe Überstundenzahl sein

Verantwortlich für die massive Zahl der Überstunden sollen Fortbildungen im Rahmen der Notfallsanitäterausbildung sein. Noch bis Ende des Jahres 2023 dürfen die kürzer ausgebildeten Rettungsassistenten Notfallpatienten behandeln und während der Fahrt im Rettungswagen betreuen. Ab dem Jahr 2024 ist dies ausschließlich Notfallsanitätern erlaubt. Seit der Ankündigung der Regelung im Jahr 2013 werden deswegen in allen Landkreisen sukzessive Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern fortgebildet – mit einer Zusatzqualifikation, die zwischen 460 und 960 Stunden in Anspruch nimmt. Im Landkreis Oder-Spree hätten deswegen immer wieder Kollegen einspringen müssen und so viele Überstunden angehäuft, heißt es.

Lesen Sie auch: Rettungsdienst in Brandenburg kommt oft zu spät

Tatsächlich ist die Personalsituation im Rettungswesen im ganzen Land angespannt. „Fertig ausgebildete Notfallsanitäter sind aktuell purer Goldstaub“, sagt der Branddirektor und Leiter des Rettungswesens in Frankfurt (Oder), Helmut Otto. Einige Landkreise meldeten deswegen Bedenken an. So schreibt der Landkreis Havelland auf eine MAZ-Anfrage von den Problemen, ausreichend Fachpersonal zu finden: „Die Fluktuation ausgebildeter Notfallsanitäter vorrangig in die umliegenden Großstädte sowie die momentane Wettbewerbssituation unter den Trägern der Rettungsdienste selbst erschweren es zunehmend, neues Personal im ländlich geprägten Havelland zu halten“, heißt es.

Personalsituation im ganzen Land angespannt

Auch Cottbus oder die Landkreise Oberhavel und Elbe-Elster berichten von enormen Herausforderungen, die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Um die Situation zu entspannen, hat das Land deswegen die Frist, innerhalb derer sich Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern fortbilden lassen können, um zwei Jahre bis Ende 2022 verlängert.

Allerdings gibt es zahlreiche Landkreise wie Teltow-Fläming oder die ebenfalls ländlich geprägten Kreise Uckermark oder Märkisch-Oderland, die keinerlei Probleme mit dem lange geplanten Personalumbau haben und bereits am Ende dieses Jahres ausreichend Notfallsanitäter beschäftigen. Zudem hat kein anderer Kreis schon einmal vorübergehend Wachen schließen müssen. Die Nachricht aus Oder-Spree sorgt bei zahlreichen Verantwortlichen anderer Rettungsdienste für Kopfschütteln. Es sei üblich, die Fortbildungen im Personalbedarf des Jahres einzuplanen – und vorzusorgen, sagt ein Rettungsdienstleiter, der nicht genannt werden will.

Gründe sorgen bei Experten für Kopfschütteln

So könne man fehlende Notfallsanitäter aktuell noch mit Rettungsassistenten ausgleichen. Der Landkreis Oder-Spree dagegen sagt, die während der Fortbildung entstehenden Übergangsstellen seien für Bewerber wenig attraktiv. Allerdings ist die Situation am Ausbildungsmarkt hervorragend – das bestätigt auch der Landkreis Oder-Spree. Mit ausreichend Vorlauf hätte man also wohl auch dort genügend Notfallsanitäter ausbilden können um den Personalbedarf zu decken. Viele junge Menschen suchen händeringend nach Plätzen. Auf einen Platz für die dreijährige Ausbildung kämen zum Teil 30 Bewerber.

Besorgniserregend für die Menschen vor Ort ist der Vorgang auch deswegen, weil der Landkreis Oder-Spree die vorgegebene Hilfsfrist für Rettungswagen schon jetzt nicht einhalten kann. Rettungswagen sollen in Brandenburg in 95 Prozent der Fälle innerhalb von 15 Minuten am Unfallort sein. Der Landkreis schaffte diese Frist aber im vergangenen Jahr nur in 90 Prozent der Fälle. Im Landesvergleich liegt das im unteren Drittel. Durch die Wachenschließung und die längere Anfahrtszeit der Rettungswagen ist davon auszugehen, dass medizinische Hilfe in Notfällen nun noch häufiger zu spät eintrifft.

Lesen Sie auch: Warum die Rettungswagen in Brandenburg überlastet sind

Von Ansgar Nehls