Drittimpfungen in Brandenburg: Zu warten wäre fatal

Potsdam

Ab September soll es losgehen mit den Drittimpfungen für vulnerable Gruppen in Brandenburg – und das, obwohl es bisher keine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) für dieses Vorhaben gibt. Die Politik kommt der Medizin also zuvor, das mag überstürzt wirken und vielleicht auch umstritten sein – in diesem Falle aber ist diese Entscheidung richtig.

Ältere brauchen Schutz

Denn gerade die Älteren und Kranken, die in Pflegeeinrichtungen leben oder stationär behandelt werden, brauchen Schutz vor dem Virus. Gerade mit Blick auf den anstehenden Herbst und die die sich verbreitende Delta-Variante, von der bisher nicht klar ist, ob sie zu schwereren Krankheitsverläufen führen kann.

Zu lange zu warten, wäre fatal

Eine schnelle Drittimpfung könnte also im besten Fall Leben retten. Dass die STIKO bisher trotzdem keine Empfehlung für die Auffrischimpfung gibt, liegt vor allem an mangelnden Daten zu den möglichen Folgen. Die Frage ist nur, wann diese kommen und ob es bis dahin nicht für die vulnerablen Gruppen zu spät ist. Das wäre fatal. Denn im letzten Herbst waren gerade die geschwächten Menschen besonders betroffen. Hunderte ältere Menschen steckten sich in Pflegeheimen an. Viele starben. Dass die Politik nun handelt, ist daher ein gutes Zeichen und könnte Schlimmeres verhindern.

Von Gesa Steeger