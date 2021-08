Ludwigsfelde

Das organisierte Verbrechen dehnt seinen Operationsradius nach Brandenburg aus: In Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) haben Fahnder des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamts Berlin (LKA) ein Lager für Wasserpfeifentabak und andere Schmuggelgüter ausgehoben. Die Behörden ermitteln gegen Angehörige von zwei in Berlin bekannten arabischstämmigen Clans sowie gegen Mitglieder aus Kreisen der organisierten Kriminalität mit Verbindung nach Russland.

Der siebenköpfigen Gruppe im Alter von 23 bis 70 Jahren wird Steuerhinterziehung und bandenmäßige Steuerhehlerei in Millionenhöhe vorgeworfen. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, der Polizeipräsident und das Zollfahndungsamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag mit.

Razzia: 220 Beamte durchsuchen an zwölf Orten

An den Razzien, die am Dienstag stattfanden, nahmen 220 Beamte teil. Zwölf Objekte wurden durchsucht, außerdem eins in Hamburg. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten (GEZig) des Zollfahndungsamts und des LKA war der Bande seit Juli 2020 auf den Fersen. Kontrolleinheiten der Hauptzollämter Berlin und Potsdam und der Landespolizei Berlin Halfen bei den Durchsuchungen.

Nach Auffassung der Behörden soll die Gruppierung eine illegale europaweite Vertriebsschiene für unversteuerten Wasserpfeifentabak aufgebaut haben. Die betroffene Firma aus Ludwigsfelde hatte nach Angaben der Behörden den Tabak regulär aus den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert, die Ware dann offenbar auch in Ludwigsfelde gestreckt.

Schmuggel von Tabak: Reiner Steuerschaden bei mehr als zwei Millionen Euro

Christian Lanninger, Sprecher des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg, erklärte, die Ware sei „auf dem Weg ins Ausland in einer Lagerhalle durch minderwertige Ware ersetzt worden“. Der hinterzogene Tabak soll anschließend zu Dumpingpreisen bei verschiedenen Abnehmern in Deutschland und dem europäischen Ausland abgesetzt worden sein. „Allein bei der Tabaksteuer konnten so über 25 Euro pro Kilo eingespart werden“, sagt Lanninger. Daraus ergibt sich ein gewaltiger Profit, denn die Ermittlungsgruppe hat mehr als 45 Tonnen an Wasserpfeifentabak ermitteln, die auf diese Weise am deutschen Fiskus vorbeigeschleust worden sein sollen. „Der reine Steuerschaden hierfür beträgt über zwei Millionen Euro“, so Lanninger.

Den Ermittlern fielen noch ganz andere Handelsgüter der kriminellen Organisation sowie Waffen in die Hände: Ein Kilogramm Kokain, elf Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Haschisch, 250 Liter Alkohol, zwölf Liter gepanschten Champagners, Waffen sowie gefälschte Markenkopfhörer (120 gefälschte Apple Airpods). Bei den Waffen handelt es sich um mehrere Messer, einen Schlagring, einen Elektroschocker, eine Rauchbombe, Pfeffersprays sowie eine Präzisionsschleuder nebst Stahlkugeln. Ermittler konnten über 60.000,- Euro an Vermögenswerten sichern. Fahnder äußerten, die Gruppe betreibe anscheinend ihre Geschäfte auf „allen Feldern, wo sich Geld verdienen lässt“.

Waffen, Kokain und gepanschter Champagner gefunden

Nach Behördenangaben wurde gegen zwei der Verdächtigen Haftbefehle beantragt und mittlerweile auch vom Haftrichter bestätigt.

Bereits im Februar hatten Ermittler eine Immobilie im brandenburgischen Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) gefilzt, die von arabischstämmigen Berliner Clans genutzt wurde. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe besteht seit 1999.

Von Ulrich Wangemann