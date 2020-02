Der frühere CDU-Landeschef Ingo Senftleben sieht den Umgang mit der AfD als nicht geklärt an und hält das Einlenken der Partei-Spitze um Michael Stübgen auf den Eklat in Erfurt für zu spät. In der Koalition üben SPD und Grüne heftige Kritik an den Christdemokraten.