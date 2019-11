Berlin/Brandenburg

Am Donnerstag gingen Ermittler mit großem Aufgebot in Berlin und Brandenburg gegen mutmaßliche Betreiber eines Lieferdienstes für Kokain vor. Sechs Verdächtige wurden festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Ihnen werde gemeinschaftliches bandenmäßiges Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Drogen auf Bestellung

Vom Standort in einer Bar aus sollen die Verdächtigen arbeitsteilig an dem Lieferservice mitgewirkt haben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner. Nach Bestellung per Mobiltelefon seien die Drogen zu den Kunden gefahren worden.

Verdächtige noch heute vor Haftrichter vorgeführt

Insgesamt 170 Einsatzkräfte waren laut Angaben im Einsatz. Durchsucht wurden am Mittwochmorgen Wohnungen, Autos, Gewerbeobjekte und ein Laubengrundstück in Berlin und Brandenburg. Dabei wurden unter anderem Betäubungsmittel, eine scharfe, geladene Schusswaffe, Munition und eine fünfstellige Geldsumme gefunden. Die Verdächtigen sollten noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von RND/dpa