Schüler, Eltern und Lehrer fordern Stopp der MSA-Prüfungen in Brandenburg

Der Druck auf Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) wächst: Nachdem Schüler in einer Petition die Absage der MSA-Prüfungen gefordert haben, legen nun Eltern und Lehrer nach.

„Ein Aussetzen der Benotung oder der Ausschluss von Wiederholungen von Jahrgangsstufen reichen nicht aus. Die Prüfungen zum mittleren Schulabschluss sind abzusetzen“, sagte Günther Fuchs, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW am Dienstag.

„Die Durchführung der Prüfungen wird den Schülerinnen und Schülern nicht gerecht. Zugleich bindet die Durchführung der Prüfungen personelle und organisatorische Kapazitäten in den Schulen, die dringend für andere Aufgaben benötigt werden.“

Grundsätzlich müssten alle Vergleichsarbeiten und Testverfahren mindestens für das nächste Schuljahr ausgesetzt werden, forderte Fuchs. Wichtig seien jetzt individuelle Lernangebote für die Schüler, so Fuchs.

Elternrat fordert Wahlmöglichkeit

Der Brandenburger Landeselternrat fordert eine Wahlmöglichkeit für Schüler, die jetzt Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) schreiben müssen. „Wir bekommen Zuschriften von besorgten Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder nicht gut vorbereitet sind“, sagte Mertens im RBB. Die Prüfungsbedingungen seien ungerecht. An einigen Schulen liefen die Vorbereitungen in der Corona-Krise gut, an anderen nicht.

„Wir würden uns wünschen, dass ein Wahlrecht eingeführt wird“, so Mertens. Wer sich fit fühle, könne zur Prüfung antreten. Andernfalls solle der Abschluss aus einer Durchschnittsnote gebildet werden. „Das würde viel Druck herausnehmen“, sagte er.

Brandenburger im Nachteil?

Berlin hatte die MSA-Prüfungen nach Kritik abgesagt. Der Abschluss soll sich aus den bisher erbrachten Noten zusammensetzen. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Brandenburgs Schüler im Vergleich zu den Berliner Altersgenossen auf dem Papier schlechtere Noten erhielten und damit benachteiligt würden, kritisierte Elternvertreter Mertens.

Auf der Plattform Change.org sammeln Brandenburger Schüler Unterschriften zur Aussetzung der Prüfungen. Rund 4300 Schüler haben sich dem Aufruf inzwischen angeschlossen. Schüler des Potsdamer Leibniz-Gymnasiums appellieren in einem Brief an Bildungsministerin Ernst, die Prüfungen auszusetzen. „Die Corona-Krise hat uns stark getroffen, uns fehlen fast vier Wochen Schule, in denen wir uns auf die Abschlussprüfungen in der Schule hätten vorbereiten sollen“, heißt es darin, den ein Teil der 10. Jahrgangsstufe unterzeichnet hat.

Ernst hält an den Prüfungen bislang fest. Ihr Argument: Die Schüler hätten abzüglich der Osterferien gut zweieinhalb Wochen Unterricht versäumt. Für die 10. Klassen läuft seit dem 27. April wieder der Präsenzunterricht. Am 13. Mai soll Deutsch geprüft werden, Mathematik ist am 25. Mai, Englisch am 27. Mai an der Reihe.

