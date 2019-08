Potsdam

Noch nie waren Volksinitiativen in Brandenburg folgenreicher als in der ablaufenden Legislaturperiode – und noch nie gab es gleichzeitig so viele Initiativen. „Die Legislaturperiode war erfolgreich“, sagt Oliver Wiedmann vom Verein „ Mehr Demokratie“. „Die Initiativen haben sich als probates Instrument erwiesen, damit sich die Akteure zusammensetzen und Kompromisse aushandeln“, so der Vereinsvorsitzende, dessen Organisation deutschlandweit formen direkter Demokratie propagiert. Rund ein Drittel der Initiativen seien vom Landtag übernommen worden.

Derzeit laufen landesweit sechs Unterschriftensammlungen: Naturschützer und ein vom Bauernverband getragenes Bündnis fordern in konkurrierenden Initiativen mehr Artenschutz. Weiter sind die Verkehrswende, dieEntschädigungsansprüche der Hohenzollern, das Drängen nach Ausrufung des Klimanotstands und eine Offenhaltung des Flughafens Berlin-Tegel Gegenstand von Volksinitiativen.

6000 Unterschriften gegen Hohenzollern-Forderungen

Dabei haben viele Zehntausend Bürger zu diesem Mittel direkter demokratischer Einmischung gegriffen. Die Tegel-Unterstützer haben nach Angaben des Landtagsabgeordneten Péter Vida (Freie Wähler) rund 20.000 Unterschriften gesammelt, gegen die Ansprüche des ehemaligen preußischen Herrscherhauses haben sich seit dem 8. August etwa 6000 Bürger in Listen eingetragen, wie der Spitzenkandidat der Linken für die Landtagswahl, Sebastian Walter, bestätigte. Die Umweltverbände hatten vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie schon mehr als 50.000 Unterstützer für den Erhalt von Bienen und Hummeln gefunden haben. Für eine Verkehrswende nach Berliner Vorbild haben sich laut den Initiatoren seit Mitte August 4000 Menschen eingetragen.

Landtagsmitglied Vida, der mehrere Initiativen selbst auf den Weg gebracht hat, streicht hervor: „Die Themen der Initiativen sind schnell in politische Entscheidungen umgesetzt worden“. Tatsächlich sagte die Landesregierung unter dem Druck von rund 130.000 ablehnenden Unterschriften die Kreisgebietsreform ab. Weiter schaffte Rot-Rot die Straßenausbaubeiträge für Anlieger ab, nachdem rund 108.000 Bürger dies gefordert hatten. Forderungen der Tierwohl-Volksinitiative (103.000 Unterschriften) fanden ihren Eingang in die Gesetzgebung zur Massentierhaltung.

Bienen und Wahlkampf

Technisch gesehen ist eine Volksinitiative der erste Schritt auf dem Weg direkter politischer Einmischung. Ab 20.000 Unterschriften gelten Initiativen als Erfolg und können dann in Stufe zwei als Volksbegehren weitergeführt werden. Dieses gilt ab einer Schwelle von 80.000 Unterschriften als angenommen und kann dann in einen Volksentscheid münden.

Kritik am Boom der Initiativen kommt von Gregor Beyer, Geschäftsführer des Forums Naturschutz, der die zweite Artenvielfalts-Initiative (Bauern, Jäger, Waldbesitzer) koordiniert. „Manche Initiativen sind Wahlkampfgetöse – etwa die zu den Hohenzollern“, sagt Beyer. Mit der genannten Aktion will die Linke den Landtag auf eine harte Linie bei den Verhandlungen mit der Adelsfamilie zwingen. Ähnlich ordnet Beyer auch die Bienen-Aktion der Umweltschutzverbände ein, die deutlich grüne Themenfelder besetze. „Ich finde es politisch nicht verantwortungsvoll, wenn man ein solch wertvolles Instrument direkter Demokratie nutzt, um den Wahlkampf einzugreifen“, sagt Beyer. So laufe etwa die Klimanotstands-Initiative Gefahr, zu einer „Show-Veranstaltung“ zu werden.

Vida will Online-Abstimmungen

Péter Vida ( BVB/Freie Wähler) drängte gegenüber der MAZ unabhängig von Volksinitiativen auf mehr direkte Mitbestimmung der Bürger. Er regte Online-Abstimmungen unter den Wahlberechtigten bei umstrittenen politischen Großprojekten an. „Wenn sich während einer Legislaturperiode neue Themen ergeben, sollten die Bürger gefragt werden, damit sich die Landesregierung ein realistisches Meinungsbild einholen kann“, sagte er. Es reiche nicht aus, dass die Bürger alle fünf Jahre ihre Stimme abgeben. Als mögliche Themen für solche Abstimmungen nannte er die Kreisgebietsreform oder die Debatte über das Polizeigesetz.

Von Ulrich Wangemann