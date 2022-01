Potsdam

Brandenburg besteht zu gut einem Drittel nur aus Wald. Die rund 1,1 Millionen Hektar große Fläche muss gehegt, gepflegt und bewirtschaftet werden – zuständig ist die Forstverwaltung, über deren Effizienz seit über 20 Jahren gestritten wird. Was ist die richtige Struktur? Eine Forstreform jagt seither die nächste, das Scheitern der zuständigen Minister inklusive.

Nun scheint, wenn man den Forstpolitikern der rot-schwarz-grünen Koalition im Landtag glauben will, ein „guter Mittelweg“ (Wolfgang Roick, SPD) gefunden zu sein. Man hat sich mit Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) auf einen Kompromiss geeinigt. Dem gingen ein Jahr lang laufende Gespräche und Beratungen voraus.

Vogel hatte im Januar 2021 auf Grundlage eines Gutachtens einen Vorschlag unterbreitet, der die Richtung vorgab, aber an einigen Stellen deutlich verändert wurde:

Erstens: Aus den jetzt 30 Oberförstereien, die für Genehmigungen, Waldschutz, Waldbrandüberwachung und Waldpädagogik zuständig sind, sollen 14 Forstämter werden – identisch mit den Landkreisen. Sie sind für den hoheitlichen und den gemeinwohlorientierten Bereich zuständig. Ursprünglich war die Zahl von sechs Forstämtern im Spiel, doch darin sahen die meisten nur Nachteile: zu lange Fahrtstrecken, zu lange Reaktionszeiten im Katastrophenfall.

Keine Schließung von Waldschulen

Als Vorteile für das Andocken der Forstämter an die Kreisstruktur wird gesehen, dass es einen engeren Kontakt mit den privaten und kommunalen Waldbesitzern und eine schnellere Erreichbarkeit gebe. „Wir wollen die Fachkompetenz in einem Forstamt pro Kreis bündeln“, sagt die Grünen-Abgeordnete Isabell Hiekel.

Zugleich bleibt die Zahl der 14 Landeswaldoberförstereien bestehen, die für die Bewirtschaftung des Landeswaldes zuständig sind (rund 270.000 Hektar). Über diese Förstereien können Brennholz und Wildfleisch erworben werden.

Zweitens: Das Aus für waldpädagogische Einrichtungen, wie Waldschulen, wurde abgewendet. Die Koalition einigte sich auf den Erhalt aller vom Landesforstbetrieb betriebenen Waldschulen. Mit dem Erhalt aller Waldschulen solle bei Schülerinnen und Schülern „das Verständnis für das Ökosystem Wald“ gestärkt werden, betonte CDU-Agrarsprecher Ingo Senftleben.

Die bisherigen Pläne sahen die Schließung von sechs Waldschulen im Norden Brandenburgs vor. Jetzt sollen in Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz, wo es bislang keine solcher Einrichtungen gab, je eine Waldschule gegründet werden. Vorgesehen sind den Angaben zufolge insgesamt 35 Personalstellen – diese Zahl taucht im Beschlussentwurf der Koalition aber nicht auf.

1300 Stellen – das sind 150 mehr als ursprünglich geplant

Die oppositionelle Linke sieht noch keine Klarheit. Einerseits werde von einem Erhalt waldpädagogischer Angebote gesprochen, andererseits aber nur der Erhalt von mindestens einer Waldschule pro Landkreis gefordert, sagte der agrarpolitische Sprecher Thomas Domres. Das könnte auch Schließungen bisher bedrohter Standorte bedeuten. Vertreter der Koalition wiesen diese Befürchtungen allerdings zurück.

Drittens: Die Zahl der Stellen für den Landesforstbetrieb wurde noch einmal erhöht – auf 1300. Das sind 150 mehr als im ursprünglichen Entwurf von Minister Vogel. Derzeit hat die Forstverwaltung 1393 Stellen. Das heißt: Die Reform bringt unterm Strich eine Einsparung von weniger als 100 Stellen.

Der SPD-Abgeordnete Roick nannte als Gründe für den „kleinen Stellenaufwuchs“ die Herausforderungen des Klimawandels durch eine gute Waldbewirtschaftung und die langfristige Absicherung des Waldumbaus. Die zusätzlichen, von den Forstpolitikern der Koalition favorisierten Stellen müssen jetzt nur noch in der mittelfristigen Finanzplanung Berücksichtigung finden. Da dies auch tarifrechtliche Fragen berührt, dürfte der zuständige Agrarminister sich nicht nur Finanzministerin Katrin Lange (SPD), sondern auch mit Innenminister Michael Stübgen (CDU) in Verhandlungen begeben müssen.

Die Linke ist mit dem Kompromiss nicht zufrieden. Das Ergebnis sei „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber doch enttäuschend“, so der Abgeordnete Domres. Es werde den Zukunftsherausforderungen der Waldbewirtschaftung in Brandenburg nicht gerecht.

Von Igor Göldner