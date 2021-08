Potsdam

Trotz vollständiger Impfung gegen Corona sind in Brandenburg von Ende 2020 bis Anfang August des laufenden Jahres 441 Menschen positiv auf das Virus getestet worden beziehungsweise daran erkrankt. Das entspricht einer Quote von 0,03 Prozent aller rund 1,27 Millionen vollständig immunisierten Märker. Diese Zahlen teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf MAZ-Anfrage mit. 170 dieser von sogenannten „Impfdurchbrüchen“ betroffenen Menschen wiesen Covid-19-Symptome auf, 41 mussten stationär behandelt werden, neun sind gestorben.

Im Alter schwächelt das Immunsystem

Laut Ministerium sind insbesondere ältere Menschen betroffen. Bei den Impfdurchbrüchen entfielen knapp 50 Prozent auf Bürger, die 60 Jahre oder älter sind. Das „altersbedingt abgeschwächte Immunsystem und Begleiterkrankungen“ sowie Komplikationen in Zusammenhang mit anderen Medikamenten spielten dabei eine Rolle, teilte ein Sprecher mit. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält diese Zahlen insgesamt für „beruhigend“. Denn es gebe „nur eine sehr geringe Zahl an schweren Verläufen und Krankenhauseinweisungen, wenn es trotz Impfung zu einer Infektion kommt“, so die Ministerin. „Wir sehen auch hier ganz deutlich, dass die Impfung wirkt.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte in der vergangenen Woche die Befürchtung geäußert, die Zahl der Impfdurchbrüche werde vermutlich stark ansteigen, sobald die Impfung in Deutschland bei immer mehr Menschen länger als ein halbes Jahr zurückliege. In Brandenburg hat die Impfkampagne Anfang des Jahres begonnen. Lauterbach verwies auf eine neue Studie, der zufolge es bei 19 Prozent der von Impfdurchbrüchen Betroffenen zu Long-Covid-Problemen komme.

Zahl der Infektionen steigt in Brandenburg

Etliche Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Brandenburg bereiten sich ebenfalls auf sogenannte Booster-Impfungen vor. Ab September sollen laut Gesundheitsministerium Hochbetagte, Pflegebedürftige und andere vulnerable Gruppen in Brandenburg eine Auffrischimpfung bekommen.

Unterdessen steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Brandenburg wieder an. Am Sonntag meldeten die Gesundheitsbehörden weitere 84 neue Fälle. Am Samstag kamen 109 Neuerkrankungen hinzu, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Freitag waren 78 neue Infektionen gezählt worden.

Grundschüler müssen keine Maske mehr tragen

Der landesweite Wert neuer Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei knapp 25, vor einer Woche lag er noch bei unter 20. Bundesweit ist die Inzidenz rund doppelt so hoch. Die meisten neuen Infektionen meldete der Landkreis Havelland, dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 58,3 am höchsten.

Ab Montag müssen Grundschülerinnen und Grundschüler in Brandenburg keine Maske mehr tragen - dies war zwei Wochen lang eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Rückkehr aus den Sommerferien. In weiterführenden Schulen gilt sie aber weiter.

Dass ab dem 11. Oktober Corona-Tests die Bürger Geld kosten sollen, ist nach Ansicht des Potsdamer Rechtswissenschaftlers Thorsten Ingo Schmidt trotz einiger Kritik zu rechtfertigen. „Ich halte das für unproblematisch“, sagte Schmidt. „Der Grundsatz ist, dass die Leistung, die man in Anspruch nimmt, bezahlt werden muss. Also bedarf es einer Rechtfertigung, warum der Staat die Kosten übernimmt.“

Von Ulrich Wangemann