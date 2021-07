Potsdam

Die Mobilität in Deutschland verändert sich. Besonders in den Innenstädten werden Fahrräder – und vor allem E-Bikes – als Verkehrsträger immer wichtiger. Sogar der Automobilclub ADAC bietet seinen Mitgliedern bereits ein E-Bike-Abo als günstiges Einstiegs-Angebot. Bei den Verkaufszahlen wurde 2020 ein neuer Rekord registriert. 1,95 Millionen E-Bikes wurden in Deutschland verkauft, so die Zahlen des Zweirad-Industrieverbands (ZIV), 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Schätzungsweise 7,1 Millionen Elektrofahrräder sind bereits auf deutschen Straßen unterwegs. Die Räder mit eingebautem Rückenwind gelten als wichtiges Element der Mobilitätswende, weil sie Erhebungen zufolge in einem steigenden Maß für Strecken genutzt werden, die bisher mit dem Auto zurückgelegt wurden.

Verband will gleiches Recht für Zweirad- und Autoverkehr

Nach Einschätzung von Branchenkreisen sind Radfahrende in Deutschland technikaffiner als in klassischen Fahrradnationen wie den Niederlanden oder Dänemark. Das beflügelt offenbar den E-Bike-Absatz zusätzlich. Jetzt müsse die Infrastruktur dem steigenden Bedarf angepasst werden, sagte Anke Schäffner, Leiterin Politik und Interessenvertretung beim ZIV in einer Gesprächsrunde des Pressedienstes Fahrrad. Es sei wichtig, dass der Radverkehr in Zukunft gesetzlich bei der Straßenverkehrsordnung und beim Straßenverkehrsrecht gleichberechtigt zum Autoverkehr eingestuft werde. Die in einigen deutschen Städten geschaffenen Pop-Up-Radstreifen auf der Fahrbahn hätten den Radverkehr in den beteiligten Städten um bis zu 25 Prozent erhöht, erklärt Wasilis von Rauch vom Branchenverband Zukunft Fahrrad (BVZF). Aber es sei auch klar, dass die flächendeckende Umwandlung von städtischem Raum nicht einfach von heute auf morgen und ohne Gegenwind funktioniere.

Fördermittel werden von Kommunen oft nicht abgerufen

Der Fahrradclub ADFC wirbt schon seit 2019 mit der Kampagne „Mehr Platz fürs Rad“ für einen Ausbau der Radwege, sichere Kreuzungen und mehr Fahrradparkplätze. Die etwas schnelleren E-Bikes sind in einem besonderen Maß auf eigene, ausreichend dimensionierte Wege angewiesen. „Es braucht hier eine gemeinsame Vision, wie man sich die Städte zusammen entwickelt und vorstellt, dann bekommt man die PS- beziehungsweise die Beinkraft gemeinsam auf die Straße“, so Nils Wigger vom Motorenhersteller Brose, der Zulieferer sowohl für die Automobilindustrie als auch für E-Bike-Produzenten ist. Der fahrradfreundliche Umbau stocke vielfach, weil es für die Kommunen zwar Fördermittel gebe, die allerdings oft nicht abgerufen würden, berichtet Andreas Hombach vom Parksystemanbieter WSM. „Wo kein Planer, da keine Infrastruktur“, so Hombach. Gerade sichere und praktische Abstellanlagen speziell für E-Bikes seien in vielen Städten Mangelware – was dazu führe, dass die Verkaufszahlen und Nutzung noch nicht auf dem Niveau seien, wie es möglich wäre.

Von Ulrich Nettelstroth