Potsdam

Der rosa Zettel der Medikamentenverschreibung gehört bald der Vergangenheit an. Anfang des kommenden Jahres soll es nur noch das digitale, das E-Rezept geben. Für viele Patienten wird die elektronische Arzneiverordnung Erleichterungen bringen. Die derzeit in einem Modellversuch in Berlin und Brandenburg getestete digitale Verschreibung dürfte vor allem Wege ersparen.

Insbesondere für immobile Patienten birgt die Digitalisierung des Gesundheitssystems Vorteile. Mithilfe von Videosprechstunden und dem E-Rezept können sie behandelt werden, ohne die Praxis aufsuchen zu müssen. Auch den Gang zur Apotheke können sie sich mit Hilfe von QR-Code und App sparen. Regelmäßig zu nehmende Medikamente können so ebenso verschrieben werden, falls schon ein Arztbesuch im betreffenden Quartal stattgefunden hat. „Das digitale Rezept eröffnet zukünftig schon bald weit mehr Service rund ums Rezept – etwa eine Prüfung meines Medikamentenplans auf Verträglichkeit“, sagt Markus Leyck Dieken, Chef der für die Umsetzung zuständigen Gematik GmbH. „Digitalisierung ist kein Selbstzweck – auch und besonders nicht in der Medizin“, wendet indes der Präsident der Landesärztekammer Frank-Ullrich Schulz ein. Er gibt hinsichtlich eines verstärkten Wechsels zur Fernbehandlung, wie ihn Portale von Versandapotheken propagieren, zu bedenken: „Im Rahmen der Therapie muss es auch immer wieder einmal zu einem persönlichen Gespräch zwischen Arzt und Patient kommen.“

Der Anfang Juli in Berlin und Brandenburg gestartete Modellversuch ist zunächst auf 50 Arztpraxen und 120 Apotheken und Versicherte der AOK Nordost beschränkt. Wie schnell es mehr werden und ob Anfang des neuen Jahres wirklich alle Versicherten einbezogen werden können, scheint noch nicht ganz sicher. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) bezweifelt, dass der Pilotversuch in der Region ausreicht, um das ambitionierte Digitalprojekt zum Erfolg zu führen. „Um den Start des E-Rezepts in ganz Deutschland zum Januar kommenden Jahres sicherzustellen, muss die Technik für alle verlässlich rechtzeitig verfügbar sein“, sagt KBV-Sprecher Roland Stahl.

Die Gematik sieht die technischen Voraussetzungen auf gutem Wege, verweist aber zugleich auch auf die nötige Mitwirkung anderer Partner: „Nun ist es Aufgabe der Softwarehäuser, die Funktion umzusetzen und auszurollen.“

Von Gerald Dietz