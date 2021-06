Potsdam

Am Freitag, 11. Juni, geht es los: Die Fußball-EM startet, mit einem Jahr coronabedingter Verzögerung. Am Dienstag danach startet die deutsche Mannschaft gegen Frankreich in das Turnier.

Die EM dieses Jahr wird anders, keine Frage. Das fängt schon beim Namen an: Offiziell heißt das verschobene Turnier immer noch „Uefa Euro 2020“. Aus Marketinggründen. Und die Spiele finden erstmals über den ganzen Kontinent verteilt statt. Die MAZ gibt einen Überblick, wie und wo Sie trotz Corona gute Fußballabende verbringen können – unter Einhaltung der Corona-Regeln, natürlich.

Potsdam: Hier werden die Spiele der „Euro 2020“ gezeigt

Zur Fußball-Europameisterschaft „Euro 2020“ übertragen trotz der Corona-Einschränkungen auch Potsdamer Gastronomen und Einrichtungen zahlreiche EM-Spiele vom heutigen Turnierstart bis zum Finale am 11. Juli live.

Hier lesen Sie, wo in Potsdam und Umgebung „Public Viewing“ trotz Corona-Pandemie möglich ist.

Public Viewing in Brandenburg an der Havel

Fußballparty im eigenen Garten oder lieber in die Kneipe? Die MAZ-Redaktion in Brandenburg/Havel gibt Tipps, wo Brandenburger die EM gemeinsam genießen können.

Wo ist Public Viewing in Teltow-Fläming möglich?

Nur wenige Gastronomen bieten in diesem Jahr ein Public Viewig zur Fußball-Europameisterschaft an. Viele wollen erst einmal den normalen Betrieb wieder in Gang bringen.

Gemeinsam Mitfiebern fällt im Hohen Fläming aus

Der Ball rollt wieder, die Fußball-Europameisterschaft startet am Freitag. Doch die Menschen im Hohen Fläming scheinen nicht nur ob der Pandemie müde, sondern auch, was den Lieblingssport der Deutschen beim Public Viewing betrifft. Public Viewing genießt nach der Pandemie im Hohen Fläming keine Priorität.

