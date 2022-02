ARCHIV - 23.12.2021, Berlin: Im Terminal 1 am Flughafen Berlin Brandenburg ist ein Absperrband mit der Aufschrift «BER - Berlin Brandenburg Airport». Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg dürfen ihren Hauptstadtflughafen BER mit einer Milliardenhilfe unterstützen: Die EU-Kommission genehmigte am Dienstag staatliche Beihilfen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. (zu dpa «EU-Kommission genehmigt Milliardenhilfe für Hauptstadtflughafen BER») Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Christophe Gateau