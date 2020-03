In Brandenburg sind bis Freitagnachmittag 696 bestätigte Covid-19-Fälle und drei Tote gemeldet worden. Am Montag könnte der Flughafen Tegel infolge der Krise stillgelegt werden. In unserem Coronavirus-Liveblog halten wir Sie auch am Wochenende über die aktuelle Lage in Brandenburg und Berlin auf dem Laufenden.