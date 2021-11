Mehr als 1,3 Milliarden Euro Verlust vor Steuern verbuchte Easyjet im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September endete. Es war das erste Geschäftsjahr, das komplett im Zeichen der Corona-Pandemie stand.

Wegen Corona: Easyjet verliert fast 28 Millionen Passagiere in einem Jahr

Luftverkehr - Wegen Corona: Easyjet verliert fast 28 Millionen Passagiere in einem Jahr

Luftverkehr - Wegen Corona: Easyjet verliert fast 28 Millionen Passagiere in einem Jahr