Schönefeld

Am 25. Oktober sind die Flughafenkürzel SXF ( Schönefeld) und TXL (Tegel) Geschichte. Dann wird der neue internationale Flughafencode BER eingeführt, um die Eröffnung des Flughafens am 31. Oktober einzuläuten. Das teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Von Tegel wird aber noch bis zum 8. November geflogen. Der Abschied von dem altehrwürdigen Berliner Stadtflughafen soll im Rahmen einer kleinen, corona-konformen Feier begangen werden. Und am BER soll dann eine Tegel-Lounge an die alten Zeiten erinnern.

Die Eröffnung des BER wird ohne Pomp zelebriert. Am Nachmittag des 31. Oktober sollen zwei Maschinen parallel auf der Nord- und Südbahn einfliegen, um den Airport symbolisch zu eröffnen. Der erste Start vom neuen Airport wird am 1. November um 6 Uhr sein – mit einer Maschine von Easyjet.

Flughafenchef Lütke Daldrup: „Die Lage ist ernst“

Die Eröffnung wird überschattet von einem neuerlichen Rückgang der Passagierzahlen. Sie hatten sich nach dem fast völligen Einbruch im Frühjahr zuletzt etwas erholt. Wegen der jüngsten Reisewarnungen geht Lütke Daldrup nun aber wieder mit sinkenden Zahlen für den Herbst aus.

„Die Lage ist ernst. Wir erleben die größte Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Lütke Daldrup. Solange es keinen verlässlichen Impfstoff gebe, werde sich die Luftfahrt auch nicht erholen. Die Corona-Krise belastet die finanziell ohnehin angeschlagene Flughafengesellschaft schwer. Sie wird ohne weitere Gesellschaftermillionen nicht überleben können. Der Finanzbedarf bis 2024 sah vor Corona-Zeiten zusätzliche Mittel in Höhe von 792 Millionen Euro vor, die zur Hälfte von den Eigentümern Berlin, Brandenburg und Bund kommen sollen. Die andere Hälfte sollte sich die Flughafengesellschaft FBB am Kapitalmarkt besorgen. Doch daraus wird nichts, wie Lütke Daldrup klar machte. Während der Corona-Krise werde das Unternehmen am Markt keine Kredite bekommen, sagte er.

Auf die Steuerzahler kommen also weitere Belastungen zu. Wie hoch sie sein werden, sei noch unklar, sagte Lüdkte Daldrup. Im Januar soll sich damit der Aufsichtsrat beschäftigen. Von der FBB wird eine Fortsetzung des Sparprogramms erwartet. 400 Arbeitsplätze will das Unternehmen mit seinen rund 2000 Mitarbeitern abbauen – ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Von Torsten Gellner