Easyjet dünnt Flotte aus und streicht fast jeden dritten Job

Der britische Billigflieger Easyjet wird als Reaktion auf die Corona-Krise seine Airbus-Flotte ausdünnen und 30 Prozent seiner Belegschaft entlassen. Gespräche mit den Arbeitnehmer-Vertretern würden in den kommenden Tagen beginnen, kündigte CEO Johan Lundgren an. Er erklärte: „Wir sind uns bewusst, dass dies sehr schwierige Zeiten sind und wir sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen, die sich auf unsere Mitarbeiter auswirken werden, aber wir wollen so viele Arbeitsplätze wie möglich langfristig schützen.“ Laut Lundgren geht die Airline davon aus, „dass sich die Nachfrage langsam aufbaut und erst in etwa drei Jahren wieder den Stand von 2019 erreicht.“

In Berlin beschäftigt Easyjet aktuell 1500 etwa Menschen – vor allem Piloten und Kabinenpersonal. Es stehen also bis zu 500 Jobs auf der Kippe.

Erstmal nur Flüge in Großbritannien und Frankreich

Easyjet wird am 15. Juni den Flugbetrieb wieder aufnehmen – davon werden aber die Passagiere in Berlin, wo Easyjet bis zur Corona-Krise Marktführer war, nicht unmittelbar profitieren. Eine Sprecherin bestätigte der MAZ, dass zunächst nur „einige wenige Ziele in Großbritannien und Frankreich“ bedient würden – hauptsächlich Inlandsflüge. Weitere Routen würden bekanntgegeben, sobald „die staatlichen Reisebeschränkungen europaweit gelockert werden“. Für alle Flüge ab dem 15. Juni gilt eine Maskenpflicht beim Check-In und an Bord, auch soll zunächst während des Flugs keine Snacks und Getränke verkauft werden.

Für das dritte Quartal (Juli(August/September) rechnet die Airline damit, dass die Kapazität 70 Prozent niedriger liegen wird als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende 2021 erwartet Easyjet eine deutlich kleinere Flotte: 302 Flugzeuge, 51 weniger als vor der Coronavirus-Pandemie für diesen Zeitpunkt geplant. Der Flottenvertrag mit Airbus gebe dem Unternehmen „die Flexibilität, auf die verschiedenen Umstände und das variable Nachfrageumfeld zu reagieren“, hieß es.

Zur Finanzlage erkläre Easyjet, dass unter anderem zwei Kredite in Höhe von 400 Millionen Pfund (etwa 360 Millionen Euro) aufgenommen wurden. Beide Darlehen werden 2022 fällig „und sind durch Flugzeugvermögenswerte gesichert“. Wie sich die Pandemie auf das Halbjahresergebnis (Oktober 2019 bis März 2020) ausgewirkt hat, gibt Easyjet am 30. Juni bekannt.

