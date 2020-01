Easyjet setzt auf den BER – und wartet seine Maschinen dort künftig selbst

Schönefeld

Der Billigflieger Easyjet eröffnet sein erste Wartungsstation außerhalb Großbritanniens im Frühsommer in Berlin und stellt dafür 80 Mitarbeiter am Standort Schönefeld ( Dahme-Spreewald) ein, die dann später am BER zum Einsatz kommen. Das gab Stefan Erler, der Deutschland-Chef der Fluggesellschaft, am Montag bekannt. Zeitgleich wurden die Stellenausschreibungen für Ingenieure und anderes Personal online veröffentlicht. Flughafenchef Engels Lütke Daldrup zeigte sich erfreut über die Nachricht: „Das große Vertrauen von Easyjet in den Standort ist ein wichtiges Signal für den BER.“

Bislang vergibt die Airline diese kleineren Über-Nacht-Wartungsarbeiten (Fachbegriff „Line Maintenance“) an die Lufthansa und anderen Drittanbieter. „Wir sind aber der Meinung, dass wir das in eigener Verantwortung effizienter erledigen können“, so Stefan Erler. Die aufwendigere „Heavy Maintenance“ – dabei werden Maschinen mehrere Wochen im Hangar durchgecheckt – bleibt von den Plänen unberührt. Diese Arbeiten finden auch künftig an den Londoner Flughäfen Gatwick und Luton statt.

Am BER wird Easyjet Ende Oktober seine A320-Flotte von den Tegel (derzeit 23 Maschinen) und Schönefeld (zwölf Flugzeuge) zusammenziehen. Eine solche Zusammenlegung von Stationen hat es in der Unternehmensgeschichte noch nicht gegeben, sagte Stefan Erler der MAZ. Es gebe aber Erfahrungswerte aus Gatwick, wo Easyjet an seiner mit Abstand größten Basis, von einem Terminal ins andere umziehen musste. Die logistischen Herausforderungen seien vergleichbar.

Keine Zweifel am 31. Oktober

Am offiziellen Eröffnungstermin des Hauptstadtflughafens zweifelt Erler nach eigenen Angaben nicht. Die Kommunikation mit der Flughafengesellschaft sei gut und eng, seit dem geplatzten Eröffnungstermin 2012 sei vieles besser geworden. „Für uns steht es außer Frage, dass am 31. Oktober die erste Easyjet-Maschine am BER landen wird. Alle unsere Prozesse sind auf diesen Tag hin ausgerichtet.“

An den Flugzielen – derzeit bedient Easyjet von Berlin aus 90 Destinationen in Europa, Ägypten und Israel – wird sich durch den Umzug zum BER nicht viel ändern, ließ der Airline-Chef durchblicken: In einem sich konsolidierenden Markt“ sei eine Expansion eher unrealistisch.

Und von der Langstrecke werde man – im Gegensatz zum dort mäßig erfolgreichen Mitbewerber Eurowings – weiterhin die Finger lassen. „Wir verfolgen keine Pläne außerhalb Europas“, stellte Erler klar. Easyjet unterstütze aber andere Airlines, die auf der Fernstrecke unterwegs sind, und Zubringer-Flüge nach Berlin brauche. Eine entsprechende Kooperation gibt es bereits mit der Fluggesellschaft Scoot, die von Tegel aus Singapur ansteuert.

Kritik an höherer Ticketsteuer

Im Gespräch mit der MAZ äußerte sich Erler auch zur Erhöhung der Luftverkehrssteuer ab dem 1. April. „Wenn Steuern zielgerichtet eingesetzt werden, und es dem Klimaschutz dienen soll, sind wir dafür sehr offen“, betonte er. Diese Abgabe müssten aber „fair und für jeden gleich“ erhoben werden. Das sei aber nicht der Fall, weil es Ausnahmen für Umsteige-, Privat und Frachtflüge. „Damit wird der Sinn einer Klimaabgabe in unseren Augen verfehlt.“

Derzeit beträgt die Abgabe pro Fluggast 7,50 Euro für Flüge innerhalb Europas und für Mittelstrecken (bis 6000 Kilometer) 23,43 Euro. Ab April kostet es innereuropäisch 13 Euro und auf der mittleren Distanz 33 Euro. Für Fernflüge werden künftig 59,43 Euro fällig – 17,25 Euro mehr als bisher. Die Bundesregierung erwartet dadurch in diesem Jahr Mehreinnahmen von 470 Millionen Euro. Bundestag und Bundesrat haben der höheren Ticketsteuer bereits zugestimmt.

Von Thorsten Keller