Potsdam

Easyjet will die Zahl der Flugzeuge und der Mitarbeiter in Berlin massiv reduzieren. Für den Winterflugplan 2020/21 bedeute das, dass die Flotte von 34 auf 18 Maschinen verkleinert wird, berichtet der RBB. Mehr als 700 Mitarbeiter in Kabine und Cockpit verlieren dann ihren Job. Der RBB beruft sich auf interne Mitteilungen des Unternehmens, die aus Versehen öffentlich einsehbar wurden. Bereits Ende Mai hatte Easyjet angekündigt, dass massive Einschnitte bevorstehen – allerdings ohne die Auswirkungen auf einzelne Standorte zu beziffern.

Auf MAZ-Anfrage wollte Easyjet die für Berlin kolportierten Zahlen zwar nicht kommentieren, bestätigte aber, dass die Airline begonnen habe, „mit der für die Kabinenbesatzungen und Piloten zuständigen Personalvertretung Konsultationen über Planungen zur Verringerung der Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge und Mitarbeiter aufzunehmen.“

Anzeige

Chef: An den Mitarbeitern liegt es nicht

CEO Johan Lundgren erklärte: „Leider bedeutet die geringere Nachfrage, dass wir weniger Flugzeuge benötigen und weniger Jobs für unsere Mitarbeiter haben.“ Er beteuerte, Berlin bleibe „ein strategisch wichtiger Teil unseres Netzwerks. Doch obwohl wir Berlins größte Fluggesellschaft bleiben werden, müssen wir unseren Flugplan an die Nachfrage nach der Pandemie anpassen und uns auf profitables Fliegen konzentrieren.“

Weitere MAZ+ Artikel

Lundgren ergänzte, der geplante Stellenabbau sei alleine der Corona-Krise geschuldet. „Die geplanten Reduzierungen sind nicht auf unsere Mitarbeiter in Berlin zurück zu führen, die unermüdlich gearbeitet haben.“

Von Thorsten Keller