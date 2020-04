Großeinsatz für Feuerwehr: Hallenbrand droht auf Wohnhäuser überzugreifen

Eberswalde

Ein Großfeuer beschäftigte am Samstagabend die gesamte Feuerwehr aus Eberswalde. Gegen 21 Uhr wurde ein Feuer in einem Abrissgebäude in der Ahornstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannte die früher von einer Bürofirma genutzte Halle lichterloh. Die Flammen hatten bereits auch umliegende Bäume erfasst und griffen gerade auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses über. Sofort wurde eine Riegelstellung zum Schutz der angrenzenden Gebäude aufgebaut.

Der Einsatzleiter ließ umgehend weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt nachalarmieren, so dass letztendlich 45 Einsatzkräfte sich gegen die Flammen stemmten. Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, mussten lange Schlauchleitungen verlegt und Wasser aus einem Gewässer angesaugt werden. Letztendlich gelang es den Einsatzkräften aber auch zur Erleichterung der Nachbarn, den Brand einzudämmen. Ein Teil der Halle hatte bereits im vergangenen Jahr gebrannt, das Gebäude sollte ohnehin abgerissen werden.

