ARCHIV - Blick am 21.04.2016 auf den Werbellinsee nahe Joachimsthal (Brandenburg). Eine siebenjährige Schülerin aus Berlin ist während einer Klassenfahrt in einem See in Brandenburg ertrunken. Das Unglück ereignete sich im Werbellinsee nordöstlich von Berlin. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa «Berliner Schulmädchen bei Klassenfahrt in Brandenburg ertrunken» vom 07.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: Patrick Pleul/dpa