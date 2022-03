Potsdam

Gemeinsam mit dem Politologen Jörg Sommer fordert der Eberswalder Naturschutzexperte Pierre Ibisch in ihrem „Ökohumanistischen Manifest“ eine radikale Umkehr und endlich das „Denken zu erden“.

Herr Professor Ibisch, wie steht es aktuell um die Erde?

Pierre Ibisch: Man kann das in einem Wort fassen: schlecht, weil es eben nicht nur ein Zustand ist, sondern wir auf ein System schauen, das am Kippen ist – und zwar in Bezug auf diverse Systemkomponenten, die alle relevant sind.

Was bedeutet das?

Es handelt sich um mehrere Prozesse, die ineinandergreifen. In der Öffentlichkeit ist mittlerweile mehr vom Klimawandel die Rede, aber es gibt auch ein massives Problem mit der Biosphäre, die biologische Vielfalt reduziert sich immer schneller.

In Ihrem Buch lese ich konkret von schrumpfenden Waldflächen, versiegelten Landschaften, von 75 Prozent übernutzten Böden weltweit, von 80 Prozent des Schmutzwassers, das ungeklärt in die Gewässer geleitet wird, dass ein Drittel der Gewässer in bedrohlichem Zustand ist, von aussterbenden Arten und dass sich bedrohlich viele Treibhausgase in der Atmosphäre befinden. Wie viel Zeit haben wir denn noch?

Das ist keine gute Frage, und die Antworten darauf müssen deshalb falsch sein. Das Problem ist, dass wir an allen erdenklichen „Schrauben“ unseres Erdsystems drehen, als wäre es eine Maschine. Das Dumme ist nur, dass das bei komplexen Systemen zu Rückkopplungen, Beschleunigungen, Synergien und Eskalationen führen kann, die wir nicht vorhersagen können. Selbst wenn wir uns nur auf das Klima beziehen, ist das nur beschränkt möglich. Zeit haben wir, solange wir leben.

Auch Corona ist eine Folge unseres Umgangs mit der Natur

Müssen wir auch die Corona-Pandemie in die Liste der ökologischen Folgen unseres Umgangs mit der Natur eintragen?

Es gibt deutliche Hinweise. Zum einen wegen der immensen Weltbevölkerung. Denn das Infektionsrisiko steigt, je größer die Dichte von Individuen derselben Art ist, die sich genetisch wenig voneinander unterscheiden. Zum anderen handelt es sich ja um eine sogenannte Zoonose, also eine Erkrankung, die aus dem Tierreich kommt und mit der wir konfrontiert sind, weil wir immer weiter in die letzten Winkel von Ökosystemen vordringen, wo eben solche Reservoire von Viren vorhanden sind, die uns sonst nicht getroffen hätten.

Ibisch: „Wir müssen das Denken erden“

In Ihrem „Ökohumanistischen Manifest“, das Sie gemeinsam mit dem Politologen Jörg Sommer geschrieben haben, fordern Sie eine radikale Umkehr in Denken wie im Handeln. Was meinen Sie damit?

In einem Satz formuliert: Wir müssen das Denken erden. Das heißt, wir brauchen ein „ökozentriertes Denken“, das vom Ökosystem ausgehend hin zum Menschen denkt. Diese Erdung versuchen wir zugleich mit einem anthropozentrischen Ansatz zu verbinden. Denn es ist selbstverständlich legitim, dass wir Menschen immer erstmal von uns ausgehen und uns als den Mittelpunkt unserer Welt betrachten. Aber wir müssen dabei immer beachten, dass wir Teil, eine Komponente dieses globalen Ökosystems sind.

Und was heißt das konkret, vom globalen Ökosystem her zu denken?

Ein Denken, das das Ökosystem als Ausgangspunkt nimmt, geht davon aus, dass es auf dieser Erde zu einer biologischen und einer ökologischen Evolution gekommen ist, dass entsprechende Systeme dadurch entstanden sind, die von bestimmten Kräften getrieben werden, die durchaus naturwissenschaftlich beschrieben werden können. Das hat viel mit Physik zu tun,Thermodynamik etwa, also der Umwandlung von Energie. Konkret: Nach den Gesetzen der Thermodynamik muss sich die Arbeitsfähigkeit der Biosphäre ständig erneuern, damit das globale Ökosystem funktioniert. Aber das leugnen wir im Grunde, genauso wie wir leugnen, dass wir eine abhängige Komponente dieses Ökosystems sind.

Wenn der Mensch sich nicht mehr als Subjekt begreifen soll, der die Natur als Objekt behandelt, sondern sich selbst als Objekt der Ökologie, worin unterscheidet sich dieses Denken von einem vormodernen Fatalismus, also der Vorstellung, dass wir uns eben in unser Schicksal fügen müssen?

Innerhalb der Evolution ist der Mensch entstanden. Er hat die Fähigkeit, sich mit seinem Intellekt über dieses Ökosystem zu erheben, ja, sich aus ihm herauszudenken. Das hat zur Folge, dass er das globale Ökosystem wie einen fremden Gegenstand behandelt, dabei aber vergisst, dass er gleichzeitig noch mit den Füßen ganz tief drinsteckt. Nur weil wir Teil eines größeren Systems sind, heißt das leider nicht, dass wir es nicht zerstören können. Oder umgekehrt: dass wir uns nicht darum kümmern könnten, dass es intakt bleibe. Wir haben die Chance, unseren Lebensraum zu erhalten.

Es geht um Respekt vor der Funktionsweise komplexer Systeme

Woher wissen wir eigentlich, dass unsere Vorstellung von der Natur als Ökosystem die richtige ist? Die Wissenschaften mussten sich schon so häufig in der Geschichte korrigieren.

Das ist richtig. Als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können und sollten wir uns nie sicher sein, dass das aktuell gültige Weltbild das richtige ist. Am Ende geht es aber um Plausibilität. Und da müssen wir derzeit feststellen, dass die verschiedenen Erklärungsversuche aus den verschiedenen Wissenschaften ganz gut zusammenpassen. Insofern gibt es viele Gründe dafür, anzunehmen, dass wir mit unserem Verständnis der Erde auf einem guten Weg sind. Jetzt müssten wir nur noch danach handeln. Das scheint das größere Problem zu sein.

Die Abkehr von der Vorstellung der Beherrschung und Ausbeutung der Natur würde einen eher kooperativen Umgang mit der Natur bedeuten. Ein naives „Zurück zur Natur“ kann im 21. Jahrhundert ja wohl nicht gemeint sein, oder?

Es geht um Kooperation, im ersten Schritt aber auch um Respekt vor der Funktionsweise von komplexen Systemen, deren Entwicklungen nicht sicher prognostiziert werden können. Das ist etwas, womit wir uns wirklich schwertun. Unser Weltbild hat mit unseren Erkenntnissen nicht Schritt gehalten. Wir tun zum Teil immer noch so, als könnten wir alles wie nach Kochbuch und Rezept steuern.

Mit Elektroautos verlieren wir nur Zeit

Ziemlich bissig ist Ihre Kritik an einer Politik, die sich als Reparaturbetrieb versteht, die glaubt, wenn wir alle Elektroautos fahren, mehr Windräder aufstellen und unseren Müll recyclen, dann kriegen wir die ökologische Krise schon in den Griff. Das ist ein Stück weit auch die Strategie der Grünen, die gerade an der Regierung sind. Warum ist das der falsche Weg?

Ich fürchte, dass wir mit solchen Lösungen wertvolle Zeit verlieren. Selbst wenn wir alle mit Elektroautos fahren, muss der Strom irgendwo herkommen. Das hat was mit Physik zu tun. Wir brauchen Flächen dafür. Und selbst wenn die Energie vom Himmel fiele, also nichts kosten und keine Umweltschäden anrichten würde, tun es die vielen zugepflasterten Straßen. Anstatt autonome, intelligente E-Autos zu entwickeln, wäre es sinnvoller, weiter über erdschonende Alternativen zum Individualverkehr

nachzudenken.

Die Konsequenz ist dann aber wohl Verzicht, also eine Absenkung unseres Lebensstandards, oder?

Die Frage ist doch: Was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben? Und was ist möglich, wenn wir schlicht gewisse Naturgesetze anerkennen und die Endlichkeit dieser Erde akzeptieren. Es ist in vielen technologischen Bereichen relativ deutlich geworden, dass Effizienzsteigerung nichts bringt, weil uns ständig neue Produkte und Dienstleistungen einfallen, die das Ökosystem weiterhin schädigen. Irgendwann muss es endlich genug sein. Wir brauchen Suffizienz statt Effizienz. Wir müssen uns zurücknehmen, wenn wir überleben wollen. Da reicht es nicht, alles Herkömmliche grün anzumalen.

Was hätte das geforderte „geerdete Denken“ für gesellschaftliche Konsequenzen?

Suffizienz bedeutet, dass wir nicht alles nach Belieben haben können. Man muss sich damit abfinden, dass es Kontingente gibt. Die gibt es ja auch in der Realität. Es gibt einen bestimmten Raum, den wir besiedeln können, der weltweit immer kleiner wird pro Kopf, je mehr Menschen wir sind. Entsprechend gibt es begrenzte Mengen von Energie und Nahrungsmitteln, die genutzt werden können. Das Ganze verschlechtert sich aktuell durch die Funktionskrise der Biosphäre, durch den Klimawandel usw. Das Ausmaß kann man berechnen und damit stellt sich die soziale Frage. Wie organisieren wir einen gerechten Zugang zu sich rasant verknappenden Ressourcen? Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die kommenden Generationen?

Ihr „Ökohumanistisches Manifest“ basiert auf zwei Argumentationslinien: Der Beschreibung des evolutionären Ökosystems und der Einforderung humanistischer Werte für das gesellschaftliche Zusammenleben. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?

Wir sind ökologische Wesen, zu Sozialität und Kooperation befähigt. Der Humanismus ist eine normative Setzung. Er beruht unter anderem auf Empathie für den Anderen und dem Glauben, dass wir gut sein und gut leben können, wenn wir uns gegenseitig helfen, Mensch sein zu können. Humanismus bedeutet auch, dass wir uns Menschen und unser Leben großartig finden. Das ist gut so, aber das darf nicht zu einem falschen Weltbild führen – dieser Humanismus muss in das globale Ökosystem zurückgebracht und in dessen Grenzen eingehegt werden.

Ihr Manifest ist ein Appell an die Bürger, auch ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Sie fordern Haltung statt Regeln. Was ist damit gemeint?

Wir gehen davon aus, dass ein Vorgehen nach Rezeptbuch nicht erfolgversprechend ist und dass der Aufwand zu groß und schnell auch zu unmenschlich ist, so viel Druck zu erzeugen, dass Menschen Regeln respektieren. Wir erleben das ja derzeit in der Pandemie. Wir setzen deshalb darauf, dass Menschen von selbst erkennen, was gut ist, sich gemeinsam darauf einigen und das dann mit einer Haltung verteidigen. Das setzt voraus, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können. Das ist das humanistische Ideal.

