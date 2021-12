Potsdam

Britta Ernst hatte zugesagt, aber es kam etwas Familiäres dazwischen: Am kommenden Mittwoch (8. Dezember) hätte die Bildungsministerin von Brandenburg mit Schülern diskutieren sollen, und sie habe sich sehr auf diesen Termin gefreut, heißt es aus ihrem Haus. Doch die von Günther Jauch moderierte Diskussionsrunde zum „Tag der Bildung“ muss ohne die Ministerin vonstatten gehen. Denn in Berlin ist am Mittwoch Tag der Regierungsbildung.

Olaf Scholz wird dann wohl zum neuen Bundeskanzler gewählt. Seine Ehefrau Britta Ernst wird ihn bei der Amtseinführung begleiten. Das handhabt sie anders als Joachim Sauer, Gatte der scheidenden Kanzlerin. Der Wissenschaftler schwänzte die ersten drei Vereidigungen Angela Merkels und ließ sich erst 2018 bei der vierten Zeremonie auf der Besuchertribüne des Bundestags blicken – mit aufgeklapptem Laptop auf den Knien.

Rolle der First Lady hat sich überholt

Spätestens mit Sauer, der sich weiter seinen Studien auf dem Gebiet der Quantenmechanik widmete, dürfte die Idee, dass ein Kanzler oder eine Kanzlerin ein repräsentatives familiäres Anhängsel mitbringt, in die Mottenkiste gewandert sein. Auch Britta Ernst jedenfalls wird mit der Kanzlerwerdung ihres Mannes nicht zur First Lady, wie einige Medien im Vorfeld gemutmaßt hatten.

Sie bleibt Bildungsministerin in Potsdam, auch wenn manche sich vielleicht eine Neubesetzung auf diesem Posten gewünscht hätten. Ernst steht während der Corona-Krise immer wieder in der Kritik. Mal wirft man ihr vor, zu zögerlich zu agieren.

Mal genau das Gegenteil. Es ist ein Amt, in dem man es nie allen recht machen kann, erst recht nicht in einer derartigen Krise, die unpopuläre Entscheidungen bei widerstrebenden Erwartungen fordert. In Brandenburg ist die Kritik an der Schulpolitik aber stets besonders laut.

Britta Ernst und Olaf Scholz beim Gang ins Wahllokal in Potsdam am Tag der Bundestagswahl. Quelle: Julius Frick

Kritik an kurzfristigen Entscheidungen

Das ging im Frühjahr soweit, dass der Hauptpersonalrat für Lehrkräfte öffentlich gegen Ernst aufbegehrte und der Ministerin „kurzfristige, teilweise widersprüchliche Entscheidungen“ vorwarf. Wiederholt hätten die Lehrer von Kursänderungen aus der Presse erfahren.

So etwa, als das Ministerium an einem Sonntag mitteilte, dass anderntags die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt werde, weil für einen sicheren Schulbetrieb die bestellten Schnelltests fehlten. Diese Episode hat aber eine Vorgeschichte. Eigentlich waren die Tests da, die märkischen Lehrer fanden sie aber zu kompliziert und lehnten sie ab.

Schnappschuss aus Potsdam: Ernst und Scholz paddeln mit Jürgen Eschert, Kanu-Olympiasieger 1964. Quelle: Stephan Henke

Ende November geriet die Ministerin wieder mit ihrer kurzfristigen Ankündigung ins Kreuzfeuer, die Präsenzpflicht aufzuheben. Der Plan stiftete Verwirrung – auch, weil Britta Ernst ihr Vorhaben erst im Radio kundtat, ehe sie in einem Elternbrief die Details erläuterte. Für Ärger sorgte vor allem, dass Kinder, die zu Hause bleiben, keinen Anspruch auf Digitalunterricht haben. Stattdessen sollen sie mit einem wöchentlichen Aufgabenpaket versorgt werden.

Umstrittene Krisenmanagerin

Ernst sagt, sie sei damit einer Forderung der Lehrer nachgekommen, die sich aufgrund des hohen Krankenstandes nicht noch parallel um Digitalunterricht kümmern könnten. Und sie betont, dass sie erneute Schulschließungen oder einen Wechselunterricht vor Weihnachten habe verhindern wollen.

„Was wir den Kindern in Deutschland zugemutet haben, ist enorm“, sagt sie. „Wenn wir sie weiter so hohen Belastungen aussetzen, laufen wir Gefahr, dass wir die Folgen nicht mehr reparieren können.“

Ernst ist seit 2017 Bildungsministerin im Land. Bis die Corona-Krise die Agenda bestimmte, packte sie viele Themen an, die zuvor liegengeblieben waren. Sie setzte ein kostenfreies Kita-Jahr um, schob die Digitalisierung der Schulen wenigstens an, stellte einen Plan zur Bekämpfung notorischer Rechtschreib- und Rechenschwächen auf.

Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wäre Ernsts größtes Projekt in dieser Legislaturperiode sicher die Reform des Kita-Gesetzes gewesen, die nun im nächsten Jahr ansteht. Auch das ein Thema, von dem Vorgängerinnen und -Vorgänger lieber die Finger gelassen haben.

Scholz reagiert genervt auf First-Lady-Frage

Von Kritik lässt sich die 60-Jährige zumindest äußerlich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn sie, wie unlängst im Bildungsausschuss des Landtags, von der Opposition gegrillt oder von einem Kreiselternrat zum Rücktritt aufgefordert wird, erträgt sie das mit stoischer Ruhe. Sie scheint in diesem Punkt ein ähnliches Naturell zu haben wie ihr Ehemann. Die beiden, die sich aus gemeinsamen Juso-Zeiten kennen, sind gebürtige Hamburger, da ist das Stereotyp des nüchternen Hanseaten nicht weit.

Dazu passt, dass das seit 1998 verheiratete Paar das Privatleben weitestgehend privat bleiben lässt. Als Scholz 2011 Erster Bürgermeister in Hamburg wurde und seine Frau Ernst für die Bundestagsfraktion der SPD arbeitete, sagte sie in einem Interview: „Frauen sind klug beraten, auf ihre Eigenständigkeit zu achten, wenn sie Politikerinnen sein wollen und ihr Mann in der Politik ist.“

Und als Scholz im Bundestagswahlkampf gefragt wurde, ob seine Frau im Falle einer Kanzlerschaft überhaupt weiterarbeiten werde, reagierte er deutlich: „Das ist eine Frage, die mich empört. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.“

Von Torsten Gellner