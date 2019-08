Karlsruhe

Der Bundesgerichtshof ( BGH) hat das Urteil des Landgerichts Neuruppin gegen den ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Jan-Ulrich Weiß bestätigt. Die Revision des Politikers sei als unbegründet abgelehnt worden, berichtete der RBB.

Der Politiker aus der Uckermark war im Februar 2018 wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 22 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem darf er drei Jahre lang kein öffentliches Amt ausüben.

Eine halbe Million ergaunert

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er und ein Mitangeklagter knapp sechs Millionen Zigaretten von Holland nach Großbritannien geschmuggelt hatten. Dem deutschen Fiskus sei dadurch ein Schaden in Höhe von 516.000 Euro entstanden.

Weiß war im Oktober 2017 für Alexander Gauland in den Landtag nachgerückt, nachdem dieser in den Bundestag gewählt worden war. Sein Landtagsmandat legte Weiß erst ein Jahr nach dem erstinstanzlichen Urteil nieder. In dieser Zeit kassierte er 100.000 Euro, im Landtagsplenum schwieg er sich aus.

Von MAZonline