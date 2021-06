Potsdam

Die 18-jährige Schülersprecherin der Potsdamer Voltaire-Gesamtschule, Mathilda Thiele, erhält die Auszeichnung „Ehrenamt des Monats“. Nach mehr als einem Jahr coronabedingter Unterbrechung zeichnete Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Abiturientin zum Abschluss ihrer Schullaufbahn aus.

Schülersprecherin seit Klasse 7

Mit herausragendem Engagement habe sie sich seit der 7. Klasse als Schülersprecherin eingesetzt und damit vielen Schulprojekten zum Erfolg verholfen,sagte er. Ein Höhepunkt war dabei die Zertifizierung der Voltaire-Gesamtschule als Botschafterschule des europäischen Parlaments. Damals konnte Mathilda Thiele bereits vor zwei Jahren die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes und den damaligen brandenburgischen Europaminister Stefan Ludwig (Linke) begrüßen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ehrt die Potsdamer Schülerin Mathilda Thiele als „Ehrenamtlerin des Monats“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Woidke bezeichnete die Absolventin bei seiner Dankesrede in der Schule als „echte Teamplayerin mit scharfem Verstand“. Sie habe Maßstäbe gesetzt, weil sie von Empathie und Menschlichkeit geleitet sei. Dabei dachte er auch an ihre privaten Einsätze als Kinder- und Jugendbetreuerin sowie bei der musikalischen Gestaltung von Beerdigungen stillgeborener Kinder im Waldfriede-Krankenhaus Berlin. Ein weiteres humanitäres Anliegen war ihr eine Spendenaktion zugunsten der Deutsche Knochenmarkspenderdatei, die gegen den Blutkrebs kämpft.

Für stabiles Internet stark gemacht

Auch während der gerade für Schülerinnen und Schüler so schweren Zeit der Corona-Pandemie habe Mathilda Thiele unermüdlich weiter gearbeitet. Sie organisierte Umfragen und vermittelte zwischen Schülern und Schulleitung. Dabei habe sie die Interessen der Schülerschaft fair und mit Teamgeist vertreten, hieß es weiter. Ein besonderes Anliegen war ihr die Einrichtung einer stabilen Internetverbindung in der Institution. Dafür machte sie sich bei der Stadt Potsdam stark. Auch an der Auszeichnung mit dem Voltaire-Schulpreis 2021 sei sie maßgeblich involviert gewesen.

In der Staatskanzlei freue man sich, die Auszeichnung ehrenamtlichen Engagements in Brandenburg endlich wieder aufnehmen zu können, so Woid­ke. Seit 2007 wird diese Anerkennung traditionell an dem Ort überbracht, an dem der Ehrenamtler zuhause und aktiv ist. Die Kandidaten können von jedermann begründet vorgeschlagen werden.

Von Gabriele Spiller