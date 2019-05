Cottbus

Die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, Traute Lafrenz Page, ist am Freitag 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass gab es in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus eine Geburtstagsfeier für die Widerstandskämpferin. Traute Lafrenz Page war vom 6. November 1944 bis Anfang Februar 1945 im Frauenzuchthaus Cottbus inhaftiert.

„In den langen Monaten meiner Haft musste ich immer wieder nachsinnen, wieso ich übrig geblieben war“, sagte sie einmal über diese Zeit. Sie selbst wurde in Cottbus nicht erwartet. Lafrenz Page lebt mit ihrer Familie in South Carolina/ USA. Dort sollte sie ebenfalls am Freitag mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik ausgezeichnet werden.

Sie beteiligte sich an den Flugblattaktionen der Widerstandsgruppe

Lafrenz Page hatte sich ab November 1942 an den Aktionen der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ um die Geschwister Hans und Sophie Scholl beteiligt. Die Gruppe hatte zum Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur aufgerufen. Ende 1942 brachte Traute Lafrenz Flugblätter nach Wien und Hamburg, besorgte zusammen mit Sophie Scholl Papier und Briefmarken. In München verteilte sie Flugblätter. Im März 1943 wurde sie festgenommen.

Lange sei ihr Einfluss und ihre Beteiligung an den Flugblattaktionen in der öffentlichen Erinnerung unterschätzt worden, erklärte die Münchener Stiftung Weiße Rose. Nach einem Studium der Medizin in Hamburg wechselte Traute Lefrenz 1941 an die Universität München. Sie freundete sich mit Hans Scholl an, mit dem sie einen Sommer lang ein Liebespaar bildete. Nach der Trennung von ihm blieb sie der Familie Scholl verbunden, zu der sie am 19. Februar 1943, nach der Verhaftung von Hans und Sophie, nach Ulm fuhr. Traute Lafrenz war auch als Einzige außerhalb der Familie bei der Beerdigung der beiden.

Von Strafrichter Roland Freisler verurteilt

Im zweiten Weiße Rose-Prozess, am 19. April 1943, wurde Traute Lafrenz von Strafrichter Roland Freisler wegen „Mitwisserschaft“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Es war ihr gelungen, ihre tatsächliche Mitwirkung am Widerstand der Gruppe zu verschleiern. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis in München kehrte sie im März 1944 nach Hamburg zurück und geriet dort erneut in Untersuchungshaft mit vielen Gestapo-Verhören. Bis zur Befreiung bei Kriegsende durch die US-Amerikaner war sie insgesamt in vier Gefängnissen inhaftiert – Hamburg, Cottbus, Leipzig und Bayreuth. 1947 emigrierte Traute Lafrenz in die USA und arbeitete dort als Ärztin an einer heilpädagogischen Klinik.

Die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus steht seit 2012 in einem engen Austausch mit ihr. „Wir haben einen regen Briefwechsel mit ihr, sie hat noch immer eine wunderschöne Handschrift“, sagte Leiterin Sylvia Wähling. Eine Dauerausstellung mit dem Titel „Karierte Wolken – politische Haft im Zuchthaus Cottbus 1933 - 1989“ würdigt Lafrenz.

Als Mitglied der Münchner Widerstandsgruppe habe sich Traute Lafrenz in herausragender Weise um Deutschland verdient gemacht, erklärte das Bundespräsidialamt. Sie habe zu den Wenigen gehört, die angesichts der Verbrechen der Nationalsozialisten den Mut hatten, „auf die Stimme ihres Gewissens zu hören und sich gegen die Diktatur und den Völkermord an den Juden aufzulehnen“. Sie sei „eine Heldin der Freiheit und der Menschlichkeit“ und ein Vorbild für junge Menschen, die sich für Demokratie engagieren. (mit dpa/epd)

Von MAZonline