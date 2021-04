Eichenprozessionsspinner: Die ersten Raupen sind schon geschlüpft

Potsdam

Nach einem ganz normalen Arbeitstag im Pferdestall Mitte April fing es abends plötzlich an seinem Körper an wie wild zu jucken: Uwe Ebers war offenbar in Kontakt mit den giftigen Brennhaaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners gekommen.

„Ich habe am Hals und an den Unterarmen lauter dicke, rote Quaddeln bekommen“, erzählt der Reitlehrer aus der Nähe von Saarmund im Landkreis Potsdam-Mittelmark. „Meine Haut wurde an den betroffenen Stellen staubtrocken und ich musste mich kratzen, bis es blutig wurde“, sagt er. An den Folgetagen bekam Ebers Fieber, er fühlte sich schlapp und niedergeschlagen. „Ich hatte schon gedacht, ich hätte mir Corona eingefangen.“

Allergische Reaktion nach Kontakt

Dass es sich um einen allergischen Schock nach Kontakt mit den feinen Haaren der kleinen Raupen gehandelt haben muss, schlussfolgerte Ebers Hautarzt – denn lokale Hautausschläge mit Juckreiz und Brennen in Kombination mit Fieber und Müdigkeit sind typische Symptome der sogenannten Raupendermatitis. Die Härchen enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, das die Raupe vor ihren Fressfeinden schützen soll.

Uwe Ebers bekam eine Salbe mit Kortison, ein Antiallergikum sowie fiebersenkende Medikamente verschrieben. Nach einer knappen Woche war er wieder auf den Beinen. „Ich wusste, dass es rund um den Stall in den zurückliegenden Jahren immer wieder Raupennester gegeben hat“, sagt der Reitlehrer. „Das die derart gefährlich sind, war mir nicht klar.“

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners bilden in der Gruppe Nester an befallenen Bäumen. Quelle: Daniel Karmann

Bis zu einer Million Brennhaare – pro Raupe

In diesen Tagen schlüpfen die ersten Raupen des Eichenprozessionsspinners in diesem Jahr. Je nach Witterung ist die Schlüpfzeit der gefräßigen Falter-Raupen von Mitte April bis Anfang Mai. Die neue Generation des Parasiten, der sowohl an Eichen in lichten Wäldern als auch an Alleen und Parkbäumen vorkommt, ist aber nicht für den Hautausschlag von Uwe Ebers verantwortlich, weiß Katrin Möller, Insekten-Expertin beim brandenburgischen Landeskompetenzzentrum Forst (LFE) in Eberswalde.

„Die Raupen des Eichenprozessionsspinners tragen erst nach einigen Wochen und frühestens ab dem dritten Larvenstadium die feinen Härchen auf dem Rücken, die bei Menschen und Säugetieren zu allergischen Reaktionen führen können“, sagt Möller. Besonders gefährlich seien die älteren Raupen ab dem fünften und sechsten Larvenstadium. Diese können bis zu einer Million der Brennhaare tragen. „Die Härchen halten sich über Jahre an den Bäumen sowie im Unterholz und werden durch den Wind hunderte Meter weit getragen“, erklärt die Expertin. „Sie können auch noch Jahre später gefährlich sein.“

Giftig: Die feinen Härchen der Eichenprozessionsspinner-Raupen. Quelle: Patrick Pleul

Nach Kontakt: Duschen und die Haare waschen

Wie häufig es im Schnitt zu allergischen Reaktionen durch Eichenprozessionsspinner in Brandenburg kommt, verdeutlicht eine Datenerhebung unter niedergelassenen Ärzten und Kliniken der Jahre 2011 und 2012. In diesen beiden Jahren waren die Schädlinge im Land besonders aktiv. Die Daten zeigen: Mehr als 5 700 Patienten suchten damals eine Praxis wegen EPS-assoziierter Symptome auf – jeder Vierte davon ein Kind oder Jugendlicher.

Wie stark Brandenburg in diesem Jahr von den Schädlingen betroffen sein wird, sei schwer zu sagen, meint Möller. War man im Land dank rigorosen Einsatzes von Insektiziden in Befallsgebieten für viele Jahre von größeren Plagen verschont geblieben, sieht die Expertin in den vergangenen Jahren wieder einen Anstieg der Eichenprozessionsspinnere-Population. „Die milden Winter und die sinkende Vitalität der Eichenbäume in Brandenburg sind ursächlich für den Populationsanstieg“, so Möller.

Für Spaziergänger in Wäldern oder Parks, in denen es sich die Raupen in Eichenbäumen gemütlich gemacht haben, hat die Expertin noch einen Tipp: „Meiden Sie so gut es geht Eichen mit Raupennestern und wenn es doch mal zum Kontakt mit den Härchen kommt, sollten Sie sich rasch umziehen, duschen und die Haare waschen.“

Von Jérôme Lombard