Pflegebedürftigkeit wird immer teurer. Im Durchschnitt stiegen die selbst zu zahlenden Anteile jetzt über die Marke von 2000 Euro im Monat, wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand 1. Juli hervorgeht. Die durchschnittliche Rente liegt in Deutschland bei 1360 Euro. Das heißt: Viele Menschen können sich die Pflege aus eigenen Mitteln gar nicht mehr leisten und sind womöglich im Alter auf staatliche Unterstützung, der sogenannten Hilfe zur Pflege, angewiesen.

Die Auszahlung der Pflegeversicherung reicht bei weitem nicht aus, um einen Heimplatz zu finanzieren. Demnach sind nun durchschnittlich 2015 Euro an Eigenanteilen fällig und damit 124 Euro mehr als Mitte 2019.

Fast 1700 Euro in Brandenburg

In Brandenburg liegt die finanzielle Belastung für einen Heimplatz noch unter dem Bundesschnitt. Sie stieg aber auch an und liegt inzwischen bei 1697 Euro (2019: 1662 Euro). Auch hier ist die Finanzierungslücke enorm, wenn man die Durchschnittsrente von 1145 Euro anlegt. Jüngst hatte eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag ergeben, dass knapp 162.000 Brandenburger Senioren weniger als 1000 Euro Rente haben, obwohl sie mindestens 40 Jahre eingezahlt haben.

Im Vergleich der Bundesländer am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit nun durchschnittlich 2405 Euro. Dagegen ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1436 Euro am niedrigsten. Krankenkassen und Patientenschützer dringen auf eine Finanzreform.

Pflegeversicherung ist unterfinanziert

In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt – anders als die Krankenversicherung – nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen daneben aber noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen dazu. Der Eigenanteil allein für die reine Pflege stieg nun im bundesweiten Schnitt auf 786 Euro im Monat, nachdem es zum 1. Juli 2019 noch 693 Euro gewesen waren.

Die Pflegeversicherung ist inzwischen unterfinanziert. 2018 lagen die Einnahmen über den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern anteilig finanzierten Versicherungsbeitrag bei 37,72 Milliarden Euro, die Ausgaben lagen bereits bei 41,27 Milliarden Euro. 2015 nahm die Pflegeversicherung noch 30,69 Milliarden Euro an Beiträgen ein und gab 29,01 Milliarden Euro aus.

Spahn : Debatte über Pflegereform im Herbst

Die Chefin des Verbandes der Ersatzkassen ( vdek), Ulrike Elsner, forderte, das Problem in einer Pflegereform anzugehen. Eine kurzfristig umsetzbare Lösungsmöglichkeit wäre, die Leistungsbeträge der Pflegeversicherung einmalig anzuheben, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Das könnte etwa Mehrkosten durch höhere Tariflöhne in Heimen ausgleichen.

Die Länder müssten endlich die Investitionskosten übernehmen. Sie machen allerdings nur einen kleinen Teil der Kosten aus. Sie liegen in Brandenburg derzeit bei 297 Euro im Monat.

Elsner betonte zudem: „Da sich auch die Finanzsituation der Pflegeversicherung zunehmend verschärft, brauchen wir einen dauerhaften Steuerzuschuss.“ Zugesagte einmalige 1,8 Milliarden Euro wegen der Corona-Krise könnten die Lage nur vorübergehend entspannen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) will die Debatte über eine grundlegende Pflegereform im Herbst neu starten - nachdem dies in der Corona-Krise weitgehend in den Hintergrund gerückt ist. Dann soll auch klar sein, wie sich die Pandemie auf die Sozialkassen auswirkt.

„Pflege macht arm“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz mahnte Tempo an. „Pflege macht arm. Das ist seit Jahren bekannt“, sagte Vorstand Eugen Brysch der dpa. „Viele der 818 000 Heimbewohner gehen finanziell schon lange auf dem Zahnfleisch.“ Spahns Zögern sei unerklärlich. „Schließlich kann er nicht alle Beamten der Pflegeabteilung wegen Corona in die Kurzarbeit geschickt haben.“ Berechtigte Lohnsteigerungen in der Altenpflege könnten von Pflegebedürftigen nicht mehr getragen werden.

Lohnsteigerungen für Pflegekräfte werden nicht von der Pflegeversicherung abgedeckt. Die Folge: Wenn Pflegekräfte besser verdienen, was allgemein gefordert wird, steigen automatisch die Kosten für die Heimbewohner weiter an.

