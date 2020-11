Potsdam

Die Coronakrise, die Flucht aus dem überhitzten Berliner Immobilienmarkt und eine positive Entwicklung der Wirtschaft in Brandenburg treiben die Preise für Einfamilienhäuser im Umland von Berlin in die Höhe. Das geht aus einer Erhebung des Immobilienverbands Deutschlands ( IVD) hervor. Demnach sind Ein- und Zweifamilienhäuser seit Jahresbeginn um einen zweistelligen Prozentsatz teurer geworden. Die Makler-Vereinigung hat tatsächlich erzielte Kaufpreise bis zum 1. Oktober 2020 analysiert.

Konkret kostete ein alleinstehendes Einfamilienhaus (130 Quadratmeter Wohnfläche, 800 Quadratmeter Grundstück) im Berliner Umland 2020 durchschnittlich 440.000 Euro. Das sind laut IVD rund 13 Prozent als im Vorjahr. Grundstücke haben sich im Durchschnitt um rund 15 Prozent auf 305 Euro pro Quadratmeter verteuert. Kleinmachnow ( Potsdam-Mittelmark) ist mit 720.000 Euro beziehungsweise 700 Euro pro Quadratmeter (2019: 670.000 Euro und 620 Euro pro Quadratmeter) erneut die teuerste Gemeinde. Der Ort ist praktisch eine Fortsetzung des wohlhabenden Berlin-Zehlendorfs.

Tesla-Umfeld macht gewaltigen Sprung

Einen erheblichen Sprung macht Glienicke Nordbahn ( Oberhavel) auf 600.000 Euro beziehungsweise 450 Euro pro Quadratmeter bei den Baulandpreisen (2019: 500.000 Euro und 420 Euro pro Quadratmeter). Diese Gemeinde grenzt direkt an den Berliner Bezirk Reinickendorf. Die kräftigsten Preisanstiege verzeichnet laut der Maklervereinigung in Zossen ( Teltow-Fläming) mit 35 Prozent Wachstum binnen eines Jahres. Außergewöhnliche Preiszuwächse gab es auch in Erkner ( Oder-Spree) mit 26 Prozent und in Hennigsdorf ( Oberhavel) mit 25 Prozent. Erkner grenzt südöstlich an Berlin, hat einen S-Bahn-Anschluss und liegt in unmittelbarer Nähe zur im Bau befindlichen Tesla-Fabrik in Grünheide, wo künftig 12.000 Menschen – später sogar bis zu 40.000 – arbeiten sollen.

In Dahlewitz-Hoppegarten ( Teltow-Fläming), wo der Triebwerkshersteller Rolls-Royce sitzt, kletterten die Baulandpreise um 43 Prozent, gefolgt von Teltow ( Potsdam-Mittelmark) an der Grenze zu Berlin-Lichterfelde mit 39 Prozent und Zeuthen ( Dahme-Spreewald) mit 35 Prozent. Diese Gemeinde hat viel Wasser und ist an die S-Bahn angeschlossen.

Investoren kaufen Land um Tesla-Fabrik

„ Brandenburg profitiert von seiner Lage als Hauptstadtregion und dem nach wie vor vergleichsweise deutlich geringeren Preisniveau“, kommentiert Katja Giller, Vorsitzende des Wertermittlungsausschusses des IVD Berlin-Brandenburg. Und weiter: „Wir erwarten, dass sich diese Entwicklung mit Eröffnung des BER und dem Bau des Tesla-Werkes im südöstlichen Speckgürtel im kommenden Jahr noch verstärken wird.“ Insbesondere die Industrieansiedlung ziehe schon jetzt „Vorratskäufe“ insbesondere bei Gewerbe- und Entwicklungsflächen nach sich, sagt Katja Giller. Bei manchen Deals wisse vielleicht „der Investor selbst noch nicht, was er mit den Flächen damit wachen will“, sagt Giller. Die Makler rechneten aber mit Folgeansiedlungen.

Das Berliner Umland wird, so erwarten es die IDV-Analysten, auch in den kommenden Monaten von den Zwängen und Nöten des Berliner Immobilienmarkts profitieren. Der Berliner Mietendeckel und die anhaltende Preisdynamik beim Wohneigentum in der Hauptstadt würden „für weitere Ausweichreaktionen potenzieller Nachfrager sorgen“, sagt Kerstin Huth, Vorsitzende des IVD Berlin-Brandenburg. Mit anderen Worten: Anleger werden Wohnungen vermehrt in Brandenburg kaufen, weil in Berlin die Einnahmen aus Vermietung gesetzlich begrenzt sind. Außerdem finden viele Menschen in Berlin keine bezahlbaren Grundstücke und Wohnungen mehr.

Homeoffice verändert Blick auf entferntere Regionen

Weiter würden „die Folgen der Corona-Krise auf das Arbeitsleben und insbesondere die Umgestaltung von Präsenzarbeit in verschiedenste Formen der Tele- und Heimarbeit die Nachfrage nach Wohnungen im Berliner Umland zusätzlich stimulieren”, sagt Huth. Katja Giller vom Wertermittlungsausschuss ergänzt: „Es hat etwas für sich, seine eigenen kleine Insel zu haben.“ Deutlich mehr Menschen schauten sich nach einem Objekt außerhalb der Verdichtungszonen der Großstadt um, allerdings schauten die Banken auch bei der Kreditvergabe „genauer hin, ob der Job des Bewerbers auch sicher ist“, so Giller.

Der Trend zur Großstadtflucht macht aber nicht im Speckgürtel halt. Dem Makler-Report zufolge legt besonders Brandenburg/Havel eine erstaunliche Entwicklung hin. Die Stahlstadt, die lange unter ihrem Image als grauer Industrieort mit hoher Arbeitslosigkeit litt, gehört jetzt zu den gefragten Städten im Land. Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern stiegen die Preise in der Havelstadt um fünf Prozent, für Eigentumswohnungen in den guten Lagen sogar bis zwölf Prozent. Eine Wohnung in Premium-Lage kostet mittlerweile 2900 Euro pro Quadratmeter. Parallel stiegen die Mieten in den mittleren und guten Lagen um bis zu sieben Prozent. „ Brandenburg/Havel war zuletzt der Hit: 45 Minuten mit dem Zug nach Berlin, eine schöne Altstadt und viel Wasser – das ist attraktiv“, sagt Marktbeobachterin Giller.

Etwas abgeschwächt kommt der Trend zum Eigenheim auch in anderen kreisfreien Städten an. In Frankfurt (Oder) und Cottbus ging die Preiskurve für Eigenheime in guten Lagen um acht Prozent nach oben. Diese Häuser kosten zwischen 260.000 und 280.000 Euro im Schnitt.

Potsdam : Mieten stagnieren

Potsdam bildet in der Entwicklung eine Ausnahme, denn dort steigen zwar die Kaufpreise unverändert an, die Mieten stagnieren aber – außer in den Top-Lagen in Ein- und Zweifamilienhäusern. Wie im Vorjahr wurden für Wohnungen in einfachen Lagen 7,50 Euro pro Quadratmeter, durchschnittliche Wohngebiete 11,50 Euro und für die besseren Lagen 13,50 Euro pro Quadratmeter verlangt. Nach Jahren steter Mietsteigerungen habe sich der Potsdamer Mietwohnungsmarkt „auf seinem Niveau konsolidiert“, sagt Marktbeobachterin Giller.

Eine 100-Quadratmeter-Eigentumswohnung kostet in guter Lage 420.000 Euro in der Landeshauptstadt beim Verkauf. Die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Potsdam zogen um 14 bis 18 Prozent an. Die Preise rangieren laut dem Maklerverband je nach Stadtviertel zwischen 320.000 Euro und 650.000 Euro.

Ein schon seit Jahren verbreitetes Phänomen bestätigt auch der aktuelle Marktbericht: Fluglärm scheint keine wesentlichen Auswirkungen auf die Preise in den betroffenen Orten zu haben – bis jetzt zumindest. IVD-Analystin Giller ist gespannt, wie sich die Lärmentwicklung am BER auswirkt. Bislang hätten viele Käufer angesichts der Hängepartie um die neun Jahre verzögerte Eröffnung des Airports nach dem Motto gehandelt: „Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin.“ Einen Einbruch bei den Preisen erwartet die Expertin dennoch nicht. Als Jobmotor sei der Flughafen mit seinem Umfeld attraktiv – wenn der Luftverkehr nach der Coronakrise wieder eine größere wirtschaftliche Rolle spiele.

Von Ulrich Wangemann