Das umstrittene Brandenburger Beherbergungsverbot wird ein Fall für die Justiz. Beim Potsdamer Verwaltungsgericht ist in der Nacht auf Montag ein erster Eilantrag gegen die Verordnung eingegangen, wie Gerichtssprecher Ruben Langer auf MAZ-Anfrage sagte. Ein Beherbergungsbetrieb aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin wehrt sich dagegen, dass er aktuell keine Gäste aus Risikogebieten wie Berlin aufnehmen kann. Der Betrieb hält das Verbot für rechtswidrig, undurchführbar und unverhältnismäßig.

Allerdings wird sich voraussichtlich das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Berlin-Brandenburg damit befassen. „Das Verwaltungsgericht Potsdam hat den Antragsteller darauf hingewiesen, dass für eine Überprüfung der zugrunde liegenden Verordnung das OVG zuständig wäre“, erklärte Langer.

Dehoga prüft einstweilige Verfügung

Auch der Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) in Brandenburg prüft derzeit juristische Schritte gegen das Verbot, das die Branche ausgerechnet während der Herbstferien trifft. Das sagte Brandenburgs Dehoga-Hauptgeschäftsführer Olaf Lücke am Montag.

Es sei nicht sinnvoll, wenn Gäste tagsüber eine Hochzeitsfeier feiern könnten, aber nicht übernachten dürften, wo sie niemanden ansteckten. Der Verband rechnet wegen des Übernachtungsverbots für Gäste aus Corona-Hotspots mit großen wirtschaftlichen Ausfällen. Die Hoteliers bekämen bereits massenhaft Stornierungen herein. Berlin ist für die Branche der wichtigste Quellmarkt.

Die meisten Bundesländer hatten erst am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können.

In Brandenburg gilt diese Regel bereits seit Juni für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Gäste aus dem Nachbarland Berlin dürfen deshalb nicht mehr in Brandenburg übernachten. Besuche und Ausflüge sind aber noch erlaubt. Am Mittwoch wird das Thema auf der Tagesordnung der Telefonschalte der Ministerpräsidenten stehen.

SPD-Fraktionschef rückt von Verbot ab

Der Rückhalt für das Beherbergungsverbot schwindet auch innerhalb der Kenia-Koalition. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn rückte am Montag in einer Stellungnahme deutlich davon ab und forderte eine Überprüfung der Maßnahme. „Alle Maßnahmen müssen gut abgewogen, erklärbar und zielgenau sein. Sollten Maßnahmen an den Ursachen vorbeizielen, werden wir ein Akzeptanzproblem bekommen“, sagte Stohn.

„Ein Beherbergungsverbot ist aus meiner Sicht nicht zielgenau. Wenn die Infektionen vor allem bei privaten Feiern entstehen oder durch Ausbrüche in Krankenhäusern, dann sollten Besuchsregeln in den Einrichtungen wirksamer sein als ein Übernachtungsverbot für urlaubende Familien“, sagte er.

Kritik von Müller und Lauterbach

Laut Stohn ist es richtig, dass die Größe von privaten Feiern eingeschränkt werden. Aber auch hier würde der abgesagte Urlaub auf dem Land nicht die Zahl der Infektionen im privaten Umfeld reduzieren. „Wir sollten die Maßnahmen deswegen den aktuellen Entwicklungen anpassen und das Beherbergungsverbot überprüfen“, so Stohn.

Zuvor hatte unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) das Verbot als sinnlos kritisiert. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte sich darüber mehrfach kritisch geäußert. Es gebe keine Studie, die darauf hinweise, dass innerdeutsches Reisen bei der Verbreitung des Corona-Virus eine nennenswerte Rolle spiele, hatte er gesagt.

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung verteidigte das Übernachtungsverbot jedoch gegen wachsende Kritik. „Wir verstehen, dass das Beherbergungsverbot für viele eine enorme Belastung darstellt“, sagte Vize-Regierungssprecher Simon Zunk auf Anfrage. „Angesichts der rasant steigenden Zahlen von Neuinfektionen gilt es aber, alles zu tun, um die Verbreitung einzudämmen.“

