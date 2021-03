Ein Jahr Corona: Erfahrungsbericht einer Erzieherin

Die Frauenwoche 2021 unter dem Motto „Superheldinnen am Limit“ findet vor allem online statt. Aufgrund der Pandemie wurde sie zudem bis in den kommenden Dezember ausgeweitet. Insgesamt sind 72 Veranstaltungen in ganz Brandenburg geplant.

Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter www.frauenpolitischer-rat.de/veranstaltungen-brandenburgische-frauenwoche-2/

Zum Internationalen Frauentag am heutigen 8. März hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Frauen für ihre Leistungen in der Corona-Pandemie gedankt. Sie trügen die Hauptlast in der Krise und hätten in den vergangenen Monaten Großartiges geleistet, betonte Woidke am Sonntag in Potsdam.