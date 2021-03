Ein Jahr Corona: Erfahrungsbericht einer Pflegekraft

Potsdam

Seit Juli 2020 bin ich Pflegedienstleiterin in der Seniorenresidenz Havelpalais in Potsdam. Mein Arbeitsbeginn fiel ja in eine Zeit, in der es relativ ruhig war, da gingen die Zahlen gerade wieder zurück. Im November ging es dann wieder los und wir haben das ganze Haus geschlossen, Besuche reduziert und versucht, unsere Bewohner bestmöglich zu schützen. 91 Menschen leben hier, dazu kommen 45 Kollegen. Das alles zu kontrollieren, ist eine große Herausforderung. Ängste waren natürlich da, bei den Kollegen aber auch bei den Angehörigen. Wir haben versucht, diese Angst in Gesprächen zu nehmen. Die regelmäßigen Testungen helfen da auch.

Schwierig war es um Weihnachten herum. Wenn jemand unsere Einrichtung verlässt, muss er bei Rückkehr 5 Tage in Quarantäne. Viele Angehörige haben sich daher dafür entschieden, ihre Lieben in der Einrichtung zu lassen. Das ist natürlich für niemanden leicht. Für die alten Menschen ist es unglaublich schwer zu ertragen, dass sie so abgeschlossen sind. Die vermissen natürlich ihre Familien, ihre Kinder und Enkel.

Einsamkeit ist in der Pflege ein riesiges Thema

Einsamkeit ist ein großes Thema bei uns. Nicht nur bei den Bewohnern, auch bei den Kollegen. Wer keine Familie hat, die ihn auffängt, der hat es schwer, das ist deutlich zu spüren. Als Pflegekraft zieht man sich ja noch mal mehr zurück, um jede Ansteckung zu meiden.

Es gibt Bewohner, die leiden an Altersdepression. Wir versuchen das aufzufangen, aber das ist nicht immer so leicht. Gruppenaktivitäten dürfen momentan nicht stattfinden. Wichtig ist, dass man jeden Einzelnen anspricht, auch wenn es schwierig ist, weil die Zeit in der Pflege knapp ist. Lange Gespräche mit den Bewohnern sind oft nicht möglich, wegen des Zeitdrucks. Unsere Mitarbeiter tun, was sie können, um diese Menschen aufzufangen. Auch die Angehörigen unterstützen viel, das ist sehr schön zu sehen.

Seit Mitte Februar sind alle unsere Bewohner geimpft. Das ist ein gutes Gefühl, aber ein echtes Sicherheitsgefühl ist noch nicht da, die Testung geht also weiter. Wir bekommen da Unterstützung von der Bundeswehr, alleine könnten wir es nicht leisten, jeden Besucher und die Angestellten zu testen. Dafür ist das Personal zu knapp.

Hoffnung, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern

Daher brauchen wir auch einen besseren und vor allem einheitlichen Pflegeschlüssel für ganz Deutschland. Während in anderen Bundesländern fünf Pflegekräfte auf zehn Patienten kommen, sind es in Brandenburg zwei. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, der nicht sein sollte. Pflege sollte überall gleich gut sein, immerhin sprechen wir von dem Leben alter Menschen.

Der Pflegeberuf ist generell zu wenig anerkannt, natürlich geht es auch um die Honorierung, aber viele Pflegekräfte würden sich vor allem wünschen, dass ihr Beruf wertgeschätzt wird. Natürlich muss man auch von seinem Job leben können. Niemand sollte neben einer Pflegetätigkeit auch noch Hartz IV beantragen müssen, weil das Geld nicht reicht, wenn noch Kinder im Spiel sind.

Grundsätzlich würde ich mir bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege wünschen. Vielleicht ist die Pandemie ein guter Punkt, um etwas zu ändern. Ich habe die Hoffnung, dass man aus dem vergangenen Jahr seine Lehren zieht und in der Zukunft etwas besser macht.

Von Gesa Steeger