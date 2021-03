Ein Jahr Corona: Erfahrungsbericht einer Sozialarbeiterin

Potsdam

Ich arbeite bei einem sozialen Träger in Cottbus, im Stadtteil Sandow. Ursprünglich komme ich aus der Ukraine, in Deutschland bin ich seit 2012. Ich habe hier Soziale Arbeit studiert und bin sehr glücklich, dass ich in Deutschland arbeiten kann.

Mein täglicher Aufgabenbereich ist sehr groß. Ich arbeite als Familienhelferin, als Stadtteil-Sozialarbeiterin und im kulturellen Bereich. Momentan haben wir sehr viele Klienten, die zu uns kommen, weil die Behörden geschlossen sind oder nur telefonische Beratungen anbieten. Normalerweise würden sie zum Jobcenter gehen, zum Sozialamt oder zur Schuldnerberatung.

Ich und meine Kollegen sind eine Art Brücke zwischen Behörden und den Klienten. Oft gibt es sprachliche Missverständnisse, die wir versuchen zu klären, viele Klienten können nichts mit dem Behördendeutsch anfangen und wissen nicht, was sie tun oder an wen sie sich wenden sollen. Wir rufen dann in den Behörden an oder versuchen online die Dinge zu klären.

Stress ist immer ungünstig für Kinder

Unsere Türe ist immer offen, wir bieten Einzelgespräche an, aber mit Abstand und Maske. Ohne direkten Kontakt geht es in diesem Beruf aber auch nicht. Wir gehen auch immer noch in Familien rein, die Hilfe brauchen. Wenn Menschen ohne Strom leben, ohne Sozialleistungen, dann kommt es zu Gefährdungen für Kinder. Stress ist immer ungünstig für Kinder. Wenn wir Familien besuchen, dann immer mit großen Hygienemaßnahmen, Lüftung und genügend Abstand. Aber manchmal ist es schwierig, den Abstand einzuhalten, gerade zu Kindern. Wenn die mich begrüßen, dann kommen sie sehr nah und dann kann ich die nicht einfach wegschicken.

Frauen stehen stark unter Druck momentan. Die Zahl von Femiziden und Gewalt gegen Frauen wächst. Viele Frauen bekommen den Stress ihrer Männer ab, für die Betroffenen ist das sehr belastend. Bei Kindern drückt sich dieser Stress oft durch Konflikte in der Schule aus oder durch schlechte Leistungen.

Eigentlich gibt es jetzt mehr Bedarf für Beratungen, aber vieles fällt weg. Wir können keine Gruppenarbeit mehr machen, viele kulturelle Formate fallen aus. Menschen verlieren ihre sozialen Kontakte. Das ist besonders schwer für Kinder mit Fluchterfahrungen, die wenig Deutsch sprechen. Die haben gerade keinen Kontakt zur deutschen Sprache, langfristig haben sie dadurch weniger Chancen auf eine gute Ausbildung.

Mehr Wertschätzung für den Beruf der Sozialarbeiter

Das können wir in der Sozialarbeit nicht auffangen. Es gibt zu wenig Personal, zu wenig Mittel. Ich denke, unser Beruf sollte mehr Unterstützung bekommen. Wir arbeiten unter Stress und versuchen jeden Tag, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Wir bekommen keine schnellen Impfungen, obwohl wir im direkten Kontakt mit Familien sind. Dabei ist die Ansteckungsgefahr sehr hoch. Aber ins Homeoffice können wir auch nicht.

Ich mache mir Sorgen darüber, wie es weitergeht, wenn die Beschränkungen zu Ende sind. Dann haben die Leute, die jetzt im Homeoffice sind, ganz viel Kraft, um Anträge zu stellen oder Projekte zu entwickeln. Wir dagegen sind dann überarbeitet.

Ich würde mir für meinen Beruf mehr Wertschätzung wünschen. Wir arbeiten ja nicht für uns, sondern für die Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Von Gesa Steeger