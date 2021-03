Potsdam

Ich bin seit 27 Jahren verheiratet, habe zwei Söhne und arbeite seit 1992 als Krankenschwester. Im Rahmen der Corona-Pandemie bin ich auf der Corona-Intensivstation des Klinikums Niederlausitz eingesetzt.

Angefangen hat es im vorigen Jahr, da kamen die ersten Bilder aus der italienischen Stadt Bergamo. Da wurden Leichen in Lkws wegtransportiert. Da dachte ich: Hoffentlich wird das bei uns nicht so.

Der Frühling verlief noch recht ruhig, schlimm wurde es mit der zweiten Welle. Im Oktober musste ich in Quarantäne, als ich zurück auf Station kam, waren die Patienten schon da und es herrschte absolute Personalnot, mit vielen Tränen und Überforderung. Durch meine Lebenserfahrung kann ich damit umgehen, ich bin für solche Situationen ausgebildet, aber richtig schlimm war es für die jungen Kolleginnen.

Wenn alle Ärzte infiziert sind, wer kommt dann noch arbeiten?

Danach ging alles Schlag auf Schlag. Das Personal wurde zwar aufgestockt, aber immer wieder haben sich auch Kollegen infiziert. Bei uns auf Station sind alle Ärzte erkrankt, das macht dann schon mal Angst. Unterschwellig denkt man: Hauptsache, die kommen gut durch. Aber man fragt sich natürlich auch, wer kommt jetzt noch arbeiten?

Im Dezember hat uns die Menge der Sterbefälle überrollt. Da musste ich an Bergamo denken. Teilweise konnten wir unsere Patienten nicht mehr in die Kühlzellen bringen, weil die belegt waren. Das ist mental ganz schlimm.

Das war auch in etwa die Zeit, in der wir viele Patienten in andere Häuser verlegen mussten, um aufnahmefähig zu bleiben. Teilweise hatte ich drei Patienten zu versorgen, obwohl jeder Einzelne mich 100-prozentig gebraucht hätte. Wenn Sie als Krankenschwester das Gefühl haben, Sie können ihre Arbeit nicht mehr richtig machen, dann ist das ganz schlimm. Schaut man jetzt mit Abstand darauf, hat man in dieser Zeit einfach funktioniert.

Eine dritte Welle wäre nicht zu verkraften

Seit der ersten Welle haben wir viel gelernt. Damals haben wir viele Patienten verloren, weil sie einen Gefäßverschluss bekommen haben, eine Nebenerkrankung von Corona, bei der das Blut verklumpt. Das ist uns in der zweiten Welle nicht mehr passiert.

Die Corona-Erkrankung verläuft anders als andere Krankheiten. Normalerweise bekommen Sie einen schwer kranken Patienten und päppeln den wieder auf. Im Genesungsprozess baut man dann eine Beziehung auf. Bei Corona ist das andersrum. Zu Beginn reden die Patienten mit uns. Nur dann kommt dieser Punkt, an dem die Luft nicht mehr ausreicht, dann muss intubiert und beatmet werden. An diesem Zeitpunkt ist dann die Entscheidung: sterben oder leben. Ganz viele Patienten haben wir an diesem Punkt verloren. Das ist sehr belastend.

Angst hab ich immer noch, aber nicht mehr so sehr wie am Anfang. Eigentlich fürchte ich mich nur davor, dass ich meine Familie anstecke. Aber um mich selbst habe ich keine Angst, als Krankenschwester weiß man, wie man sich schützt.

Für die Zukunft hoffe ich, dass sich die Situation entspannt, eine dritte Welle könnten wir physisch und psychisch nicht verkraften. Nicht, so wie wir aufgestellt sind. Wir brauchen mehr Personal auf den Stationen und bessere Arbeitsbedingungen, da sehe ich die Politik in der Verantwortung. Der Job der Krankenschwester muss attraktiver werden.

Von Gesa Steeger